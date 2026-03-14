ВСУ поразили 10 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 13 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 10 районов сосредоточения живой силы и техники, а также артиллерийскую систему российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1480-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 153 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 14 марта 2026 года
В частности, общие боевые потери противника на 14.03.26:
личного состава — около 1 278 430 (+810) человек
танков — 11 777 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 24 212 (+10) ед.
артиллерийских систем б — 38 421 (+52) ед.
РСЗО — 1 686 (+1) ед.
средства ПВО — 1332 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 177 286 (+2 147) ед.
крылатые ракеты — 4 403 (+0) ед.
корабли / катера — 31 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 83 403 (+180) ед.
специальная техника — 4 088 (+0) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб.
