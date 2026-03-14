ВСУ поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 13 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 10 районов сосредоточения живой силы и техники, а также артиллерийскую систему российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1480-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 14 марта 2026 года

В частности, общие боевые потери противника на 14.03.26:

  • личного состава — около 1 278 430 (+810) человек

  • танков — 11 777 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 212 (+10) ед.

  • артиллерийских систем б — 38 421 (+52) ед.

  • РСЗО — 1 686 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1332 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 177 286 (+2 147) ед.

  • крылатые ракеты — 4 403 (+0) ед.

  • корабли / катера — 31 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 83 403 (+180) ед.

  • специальная техника — 4 088 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 10119 дронов-камикадзе и произвел 3623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

