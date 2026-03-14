ЗСУ уразили 10 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 13 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили і техніки, а також артилерійську систему російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1480-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 14 березня 2026 року

Зокрема, загальні бойові втрати противника на 14.03.26:

  • особового складу — близько 1 278 430 (+810) осіб

  • танків — 11 777 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 24 212 (+10) од.

  • артилерійських систем б– 38 421 (+52) од.

  • РСЗВ — 1 686 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 332 (+1) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 349 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 177 286 (+2 147) од.

  • крилаті ракети — 4 403 (+0) од.

  • кораблі / катери — 31 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 83 403 (+180) од.

  • спеціальна техніка — 4 088 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Україна вдарила по Афіпському НПЗ та хімічному заводі в Росії — відео
“Бавовна” в Росії 14 березня - що відомо
Путін вмовляє Трампа віддати йому 450 кг збагаченого іранського урану — інсайдери
ППО знешкодила 460 із 498 цілей під час масованого удару РФ
