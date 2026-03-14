ЗСУ уразили 10 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 13 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили і техніки, а також артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1480-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 14 березня 2026 року
Зокрема, загальні бойові втрати противника на 14.03.26:
особового складу — близько 1 278 430 (+810) осіб
танків — 11 777 (+4) од.
бойових броньованих машин — 24 212 (+10) од.
артилерійських систем б– 38 421 (+52) од.
РСЗВ — 1 686 (+1) од.
засоби ППО — 1 332 (+1) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 177 286 (+2 147) од.
крилаті ракети — 4 403 (+0) од.
кораблі / катери — 31 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 83 403 (+180) од.
спеціальна техніка — 4 088 (+0) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб.
Більше по темі
