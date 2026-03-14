Україна збила абсолютно всі крилаті ракети під час атаки РФ

Під час відбиття нової масованої атаки Росії протиповітряна оборона України змогла зробити те, що трапляється вкрай рідко, а саме знищила всі крилаті ракети, якими атакував ворог.
Головні тези:
- Українські сили ППО досягли рідкісного результату під час відбиття атаки РФ.
- Цей успіх став можливий завдяки якісній та злагодженій роботі пілотів винищувачів.
ППО України працює дедалі ефективніше
З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Він звернув увагу на те, що цього разу для атаки ворог використав майже 500 засобів повітряного нападу.
Зокрема були ракети, що летять по балістичній траєкторії — "Іскандер-М", а також дві протикорабельні ракети "Циркон" — більшість з них вдалося знищити.
Однак головною подією стало те, що ППО України 14 березня продемонструвала новий феноменальний результат — йдеться про знищиння абсолютно всіх російських крилатих ракет, зокрема типів Х 101 та "Калібр".
Ба більше, чудові результати роботи продемонстрували екіпажі дронів-перехоплювачів та зенітних дронів, якими вдалося знищити чималу кількість російських дронів.
