Україна збила абсолютно всі крилаті ракети під час атаки РФ

Під час відбиття нової масованої атаки Росії протиповітряна оборона України змогла зробити те, що трапляється вкрай рідко, а саме знищила всі крилаті ракети, якими атакував ворог.

ППО України працює дедалі ефективніше

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Він звернув увагу на те, що цього разу для атаки ворог використав майже 500 засобів повітряного нападу.

Зокрема були ракети, що летять по балістичній траєкторії — "Іскандер-М", а також дві протикорабельні ракети "Циркон" — більшість з них вдалося знищити.

Однак головною подією стало те, що ППО України 14 березня продемонструвала новий феноменальний результат — йдеться про знищиння абсолютно всіх російських крилатих ракет, зокрема типів Х 101 та "Калібр".

Передусім це заслуга пілотів — відзначає командувач Повітряних Сил роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет сьогодні збили. Також зенітники 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме в збитті ракет. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат

Ба більше, чудові результати роботи продемонстрували екіпажі дронів-перехоплювачів та зенітних дронів, якими вдалося знищити чималу кількість російських дронів.