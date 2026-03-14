Сили оборони уразили російський порт “Кавказ”

Уночі 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали потужних ударів по об’єктах військової та логістичної інфраструктури Росії безпосередньо на території противник. Цього разу успішно були уражені нафтопереробний завод “Афіпський” та інфраструктура порту “Кавказ”.

Нові діпстрайки України — які наслідки

Під новий потужний удар Сил оборони України потрапив нафтопереробний завод “Афипський”, який знаходиться у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, РФ).

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що річний обсяг його переробки сягає 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки країни-агресорки.

Українські воїни влучили в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Ба більше, вказано, що влучно прилетіло по інфраструктурі порту “Кавказ” у районі Чушки (Краснодарський край, РФ).

Уже підтверджено пошкодження інфраструктури.

Що важливо розуміти, кожне з атакованих Україною російських підприємств залучене до забезпечення армії РФ на фронті.