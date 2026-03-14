ЗСУ використовують нову геніальну тактику для розгрому армії РФ

Згідно з даними видання The Telegraph, Сили оборони України вже почали реалізовувати нову сплановану кампанію з використанням безпілотників. Вона дає можливість втричі збільшити так звану "зону ураження" на деяких ділянках фронту, знищити ще більше солдатів РФ разом із їхньою технікою, а також зберегти життя українських воїнів.

Нова тактика ЗСУ — в чому її геніальність

Якщо раніше Сили оборони України кидали в бій своїх солдатів, щоб зупинити невпинні наступи російських загарбників, то тепер все почало різко змінюватися.

За словами інсайдерів, йдеться про масштабну кампанію з використанням ударних дронів — саме останні тепер виконують всю брудну роботу, фактично зберігаючи життя українських оборонців.

Журналісти дізналися про те, що українські БПЛА фактично "душать" російські передові сили, збільшуючи так звану "зону ураження" втричі в деяких районах.

Саме це дає можливість ефактивно та швидко заблокувати перекидання особового складу та техніки ворога.

Ще одним важливим моментом є те, що українські дрони тепер здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту, порівняно з приблизно 50 кілометрами кілька тижнів тому.

Що важливо розуміти, йдеться про стрімке розширення зони ураження до безпрецедентної глибини.