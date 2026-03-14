ЗСУ використовують нову геніальну тактику для розгрому армії РФ
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, Сили оборони України вже почали реалізовувати нову сплановану кампанію з використанням безпілотників. Вона дає можливість втричі збільшити так звану "зону ураження" на деяких ділянках фронту, знищити ще більше солдатів РФ разом із їхньою технікою, а також зберегти життя українських воїнів.

Головні тези:

  • Українські дрони здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів, що робить їх більш ефективними у боротьбі з ворогом.
  • Експерти наголошують, що нова українська кампанія стала поворотним моментом у веденні безпілотної війни на фронті.

Нова тактика ЗСУ — в чому її геніальність

Якщо раніше Сили оборони України кидали в бій своїх солдатів, щоб зупинити невпинні наступи російських загарбників, то тепер все почало різко змінюватися.

За словами інсайдерів, йдеться про масштабну кампанію з використанням ударних дронів — саме останні тепер виконують всю брудну роботу, фактично зберігаючи життя українських оборонців.

Журналісти дізналися про те, що українські БПЛА фактично "душать" російські передові сили, збільшуючи так звану "зону ураження" втричі в деяких районах.

Саме це дає можливість ефактивно та швидко заблокувати перекидання особового складу та техніки ворога.

Ще одним важливим моментом є те, що українські дрони тепер здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту, порівняно з приблизно 50 кілометрами кілька тижнів тому.

Що важливо розуміти, йдеться про стрімке розширення зони ураження до безпрецедентної глибини.

Межі цієї зони мінливі та зигзагоподібні залежно від позицій елітних підрозділів українських безпілотників.

