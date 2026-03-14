ВСУ используют новую гениальную тактику для разгрома армии РФ

Согласно данным The Telegraph, Силы обороны Украины уже начали реализовывать новую спланированную кампанию с использованием беспилотников. Она позволяет втрое увеличить так называемую "зону поражения" на некоторых участках фронта, уничтожить еще больше солдат РФ вместе с их техникой, а также сохранить жизнь украинских воинов.
Главные тезисы
- Украинские дроны способны поражать цели на расстоянии до 150 километров, что делает их более эффективными в борьбе с врагом.
- Эксперты отмечают, что новая украинская кампания стала поворотным моментом в ведении беспилотной войны на фронте.
Новая тактика ВСУ — в чем ее гениальность
Если раньше Силы обороны Украины бросали в бой своих солдат, чтобы остановить непрекращающиеся наступления российских захватчиков, то теперь все начало резко меняться.
По словам инсайдеров, речь идет о масштабной кампании с использованием ударных дронов — именно последние теперь выполняют всю грязную работу, фактически сохраняя жизнь украинских воинов.
Журналисты узнали о том, что украинские БПЛА фактически "давят" российские передовые силы, увеличивая так называемую "зону поражения" втрое в некоторых районах.
Именно это дает возможность эффективно и быстро блокировать перебрасывание личного состава и техники врага.
Еще одним важным моментом является то, что украинские дроны теперь способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии фронта по сравнению с примерно 50 километрами несколько недель назад.
Что важно понимать, речь идет о стремительном расширении зоны поражения до беспрецедентной глубины.
