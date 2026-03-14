ВСУ используют новую гениальную тактику для разгрома армии РФ
Новая тактика ВСУ – в чем ее гениальность
Источник:  The Telegraph

Согласно данным The Telegraph, Силы обороны Украины уже начали реализовывать новую спланированную кампанию с использованием беспилотников. Она позволяет втрое увеличить так называемую "зону поражения" на некоторых участках фронта, уничтожить еще больше солдат РФ вместе с их техникой, а также сохранить жизнь украинских воинов.

Главные тезисы

  • Украинские дроны способны поражать цели на расстоянии до 150 километров, что делает их более эффективными в борьбе с врагом.
  • Эксперты отмечают, что новая украинская кампания стала поворотным моментом в ведении беспилотной войны на фронте.

Новая тактика ВСУ — в чем ее гениальность

Если раньше Силы обороны Украины бросали в бой своих солдат, чтобы остановить непрекращающиеся наступления российских захватчиков, то теперь все начало резко меняться.

По словам инсайдеров, речь идет о масштабной кампании с использованием ударных дронов — именно последние теперь выполняют всю грязную работу, фактически сохраняя жизнь украинских воинов.

Журналисты узнали о том, что украинские БПЛА фактически "давят" российские передовые силы, увеличивая так называемую "зону поражения" втрое в некоторых районах.

Именно это дает возможность эффективно и быстро блокировать перебрасывание личного состава и техники врага.

Еще одним важным моментом является то, что украинские дроны теперь способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии фронта по сравнению с примерно 50 километрами несколько недель назад.

Что важно понимать, речь идет о стремительном расширении зоны поражения до беспрецедентной глубины.

Границы этой зоны изменчивы и зигзагообразны в зависимости от позиции элитных подразделений украинских беспилотников.

