Согласно данным The Telegraph, Силы обороны Украины уже начали реализовывать новую спланированную кампанию с использованием беспилотников. Она позволяет втрое увеличить так называемую "зону поражения" на некоторых участках фронта, уничтожить еще больше солдат РФ вместе с их техникой, а также сохранить жизнь украинских воинов.

Новая тактика ВСУ — в чем ее гениальность

Если раньше Силы обороны Украины бросали в бой своих солдат, чтобы остановить непрекращающиеся наступления российских захватчиков, то теперь все начало резко меняться.

По словам инсайдеров, речь идет о масштабной кампании с использованием ударных дронов — именно последние теперь выполняют всю грязную работу, фактически сохраняя жизнь украинских воинов.

Журналисты узнали о том, что украинские БПЛА фактически "давят" российские передовые силы, увеличивая так называемую "зону поражения" втрое в некоторых районах.

Именно это дает возможность эффективно и быстро блокировать перебрасывание личного состава и техники врага.

Еще одним важным моментом является то, что украинские дроны теперь способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии фронта по сравнению с примерно 50 километрами несколько недель назад.

Что важно понимать, речь идет о стремительном расширении зоны поражения до беспрецедентной глубины.