Україна завдала ударів по аеродрому “Майкоп” у РФ

14 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно оголосив про атаку на аеродром “Майкоп” у Республіці Адигея РФ. Ба більше, відомі нові подробиці ураження ворожого підприємства ВПК “Кремній Ел”.

З метою ослаблення оперативно-тактичної авіації РФ українські воїни атакували інфраструктуру військового аеродрому “Майкоп”.

Станом на сьогодні, підтверджено успішне ураження об’єктів інфраструктури аеродрому.

Ба більше, відомі нові результати удару по підприємству воєнно-промислового комплексу противника “Кремній Ел” у Брянську.

Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу.

Генштаб ЗСУ також звертає увагу на те, що під удар Сил оборони потрапило складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем.

Згідно з останніми даними, вогонь охопив близько 400 м².

Важливим фактором є те, що виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на пів року.