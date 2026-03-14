Україна завдала ударів по аеродрому “Майкоп” у РФ

14 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно оголосив про атаку на аеродром “Майкоп” у Республіці Адигея РФ. Ба більше, відомі нові подробиці ураження ворожого підприємства ВПК “Кремній Ел”.
Головні тези:
- На території підприємства “Кремній Ел” у Брянську уражено основний виробничий корпус.
- Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.
Українські воїни дісталися аеродрому “Майкоп”
З метою ослаблення оперативно-тактичної авіації РФ українські воїни атакували інфраструктуру військового аеродрому “Майкоп”.
Станом на сьогодні, підтверджено успішне ураження об’єктів інфраструктури аеродрому.
Ба більше, відомі нові результати удару по підприємству воєнно-промислового комплексу противника “Кремній Ел” у Брянську.
Генштаб ЗСУ також звертає увагу на те, що під удар Сил оборони потрапило складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем.
Згідно з останніми даними, вогонь охопив близько 400 м².
Важливим фактором є те, що виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на пів року.
