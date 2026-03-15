Трамп анонсировал возобновление санкций против нефти РФ
Источник:  NBC News

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, санкции против российской нефти снова возобновят сразу после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Трамп обещает, что его санкционная политика против РФ останется в силе.
  • Еще 8 марта из-за боевых действий в Иране цены на нефть превысили 100 долларов за баррель.

Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать временную отмену некоторых санкций на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Дональд Трамп заявил, что "хочет, чтобы это была нефть".

По словам американского лидера, такое решение по санкциям носит временный характер.

Они вернутся (санкции, — ред.), как только кризис завершится.

Дональд Трамп

Президент США

Как уже упоминалось ранее, 13 марта США официально объявили, что временно отменили санкции против российской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что команда Дональда Трампа оценивает вариант отмены санкций против российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита.

Ситуация на мировом энергетическом рынке резко обострилась после 28 февраля, когда в ответ на удары США и Израиля Иран атаковал ряд стран Ближнего Востока и заблокировал Ормузский пролив.

