Трамп анонсировал возобновление санкций против нефти РФ

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, санкции против российской нефти снова возобновят сразу после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать временную отмену некоторых санкций на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Дональд Трамп заявил, что "хочет, чтобы это была нефть".

По словам американского лидера, такое решение по санкциям носит временный характер.

Они вернутся (санкции, — ред.), как только кризис завершится. Дональд Трамп Президент США

Как уже упоминалось ранее, 13 марта США официально объявили, что временно отменили санкции против российской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что команда Дональда Трампа оценивает вариант отмены санкций против российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита.