Трамп анонсировал возобновление санкций против нефти РФ

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, санкции против российской нефти снова возобновят сразу после завершения кризиса на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Трамп обещает, что его санкционная политика против РФ останется в силе.
- Еще 8 марта из-за боевых действий в Иране цены на нефть превысили 100 долларов за баррель.
Трамп заявил, что РФ все равно не избежать санкций
Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать временную отмену некоторых санкций на фоне резкого роста мировых цен на нефть.
Дональд Трамп заявил, что "хочет, чтобы это была нефть".
По словам американского лидера, такое решение по санкциям носит временный характер.
Как уже упоминалось ранее, 13 марта США официально объявили, что временно отменили санкции против российской нефти.
Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что команда Дональда Трампа оценивает вариант отмены санкций против российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита.
