Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский ударил санкциями по России и Ирану

Офис Президента Украины
Новые санкции Украины - кто в списках
Read in English
Читати українською

15 марта глава государства Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение СНБО по санкциям против российских и иранских компаний, привлеченных к обслуживанию ВПК РФ.

Главные тезисы

  • Санкции также введены против паралимпийцев, участвовавших в войне против Украины.
  • В этот список попали сразу 10 человек.

Офис президента Украины сообщает, что в санкционный пакет в отношении ВПК РФ в этот раз попали сразу 130 физических и 48 юридических лиц.

Что важно понимать, среди них есть компании, которые снабжали компоненты для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета", используемой в российских дронах и ракетах.

Кроме того, под новые ограничения попали предприятия, вовлеченные в производство ракетного комплекса "Орешник".

Также в этом списке компании и граждане Ирана, причастные к изготовлению иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Залива. Эти юридические и физические лица помогали России запускать, развертывать и масштабировать производство «шахедов» в России.

В Офисе президента Украины подтвердили, что не забыли и об иранских инструкторах, которые готовили российских операторов «шахедов» к атакам на мирные города и села нашей страны.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?