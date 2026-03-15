Зеленский ударил санкциями по России и Ирану

15 марта глава государства Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение СНБО по санкциям против российских и иранских компаний, привлеченных к обслуживанию ВПК РФ.

Офис президента Украины сообщает, что в санкционный пакет в отношении ВПК РФ в этот раз попали сразу 130 физических и 48 юридических лиц.

Что важно понимать, среди них есть компании, которые снабжали компоненты для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета", используемой в российских дронах и ракетах.

Кроме того, под новые ограничения попали предприятия, вовлеченные в производство ракетного комплекса "Орешник".

Также в этом списке компании и граждане Ирана, причастные к изготовлению иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Залива. Эти юридические и физические лица помогали России запускать, развертывать и масштабировать производство «шахедов» в России.

В Офисе президента Украины подтвердили, что не забыли и об иранских инструкторах, которые готовили российских операторов «шахедов» к атакам на мирные города и села нашей страны.