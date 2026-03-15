Зеленский ударил санкциями по России и Ирану

15 марта глава государства Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение СНБО по санкциям против российских и иранских компаний, привлеченных к обслуживанию ВПК РФ.
Главные тезисы
- Санкции также введены против паралимпийцев, участвовавших в войне против Украины.
- В этот список попали сразу 10 человек.
Новые санкции Украины — кто в списках
Офис президента Украины сообщает, что в санкционный пакет в отношении ВПК РФ в этот раз попали сразу 130 физических и 48 юридических лиц.
Что важно понимать, среди них есть компании, которые снабжали компоненты для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета", используемой в российских дронах и ракетах.
Кроме того, под новые ограничения попали предприятия, вовлеченные в производство ракетного комплекса "Орешник".
В Офисе президента Украины подтвердили, что не забыли и об иранских инструкторах, которые готовили российских операторов «шахедов» к атакам на мирные города и села нашей страны.
