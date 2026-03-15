Эпоха российских танков наконец-то завершается

OSINT-аналитики Ричард Верекер обратил внимание на то, что армия РФ фактически перестала терять танки на поле боя. Причина может быть довольно неожиданной: враг отказался от их применения в штурмовых операциях.

Российские танки наконец-то в прошлом

Ричард Верекер проанализировал многие важные данные, находящиеся в открытом доступе, а именно — фото и видео.

Он обратил внимание на то, что в январе армия РФ потеряла 14 танков, а в феврале — всего 5 единиц.

Что важно понимать, 4 года назад (в марте 2022 г.) Россия потеряла 278 танков.

Потом потери врага в танках всегда измерялись десятками или даже сотнями.

Действительно резкие изменения на фронте начались во второй половине 2025 года — потери российских танков начали стремительно падать.

1/ While a lot of attention is now on events in Iran, the war in Ukraine keeps going, and Russia keeps losing tanks. Here is my latest graph of overall losses, appearing to show a big spike in T-62 losses, but there is a cariat, 🧵 pic.twitter.com/G1boT8tP0q — Richard Vereker (@verekerrichard1) March 14, 2026

Я не знаю, почему цифры так сильно упали, но частично это может быть связано с сочетанием изменения тактики на поле боя и, возможно, меньшим количеством распространяющихся фотографий, поскольку внимание переносится на Иран, — предположил эксперт.

Что тоже интересно, из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90. Последний раз их уничтожение фиксировалось еще несколько месяцев назад.