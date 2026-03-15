Эпоха российских танков наконец-то завершается
Источник:  online.ua

OSINT-аналитики Ричард Верекер обратил внимание на то, что армия РФ фактически перестала терять танки на поле боя. Причина может быть довольно неожиданной: враг отказался от их применения в штурмовых операциях.

Главные тезисы

  • В современной войне дронов танки потеряли свою важную роль.
  • Из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90.

Ричард Верекер проанализировал многие важные данные, находящиеся в открытом доступе, а именно — фото и видео.

Он обратил внимание на то, что в январе армия РФ потеряла 14 танков, а в феврале — всего 5 единиц.

Что важно понимать, 4 года назад (в марте 2022 г.) Россия потеряла 278 танков.

Потом потери врага в танках всегда измерялись десятками или даже сотнями.

Действительно резкие изменения на фронте начались во второй половине 2025 года — потери российских танков начали стремительно падать.

Я не знаю, почему цифры так сильно упали, но частично это может быть связано с сочетанием изменения тактики на поле боя и, возможно, меньшим количеством распространяющихся фотографий, поскольку внимание переносится на Иран, — предположил эксперт.

Что тоже интересно, из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90. Последний раз их уничтожение фиксировалось еще несколько месяцев назад.

Больше по теме

Зеленский хочет подписать с США соглашение о дронах на 35-50 млрд долл.
Зеленский раскрыл свои планы касательно дронов
"Это катастрофа". Трамп теряет интерес к Украине и РФ
Трамп может бросить Украину на произвол судьбы
Премьер Бельгии склоняет Евросоюз к переговорам с Путиным
Вевер призывает ЕС к переговорам с Россией

