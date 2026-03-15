Эпоха российских танков наконец-то завершается

OSINT-аналитики Ричард Верекер обратил внимание на то, что армия РФ фактически перестала терять танки на поле боя. Причина может быть довольно неожиданной: враг отказался от их применения в штурмовых операциях.
Главные тезисы
- В современной войне дронов танки потеряли свою важную роль.
- Из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90.
Российские танки наконец-то в прошлом
Ричард Верекер проанализировал многие важные данные, находящиеся в открытом доступе, а именно — фото и видео.
Он обратил внимание на то, что в январе армия РФ потеряла 14 танков, а в феврале — всего 5 единиц.
Что важно понимать, 4 года назад (в марте 2022 г.) Россия потеряла 278 танков.
Потом потери врага в танках всегда измерялись десятками или даже сотнями.
Действительно резкие изменения на фронте начались во второй половине 2025 года — потери российских танков начали стремительно падать.
Что тоже интересно, из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90. Последний раз их уничтожение фиксировалось еще несколько месяцев назад.
