Зеленский хочет подписать с США соглашение о дронах на 35-50 млрд долл.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что намерен подписать с США долгосрочное соглашение о производстве дронов ориентировочной стоимостью 35-50 миллиардов долларов.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, есть вариант также совместного производства дронов.
- Он добавил, что до сих пор не получил четкого ответа от США по поводу этих предложений.
Зеленский раскрыл свои планы касательно дронов
По словам главы государства, у Украины уже были соответствующие производственные мощности.
Президент также верит в то, что эта договоренность с США могла бы стать "большим соглашением на долгие годы".
Украинский лидер подтвердил журналистам, что работа по этому направлению уже стартовала.
По его словам, официальный Киев предложил Киеву соглашение о дронах почти год назад.
Зеленский подчеркнул, что Украина может предоставить систему, а США должны быть первыми, ведь они являются одним из главных союзников.
Глава государства отметил, что говорит о системе, в которой могут работать 200 компаний.
