Зеленский хочет подписать с США соглашение о дронах на 35-50 млрд долл.
Источник:  Интерфакс-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что намерен подписать с США долгосрочное соглашение о производстве дронов ориентировочной стоимостью 35-50 миллиардов долларов.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, есть вариант также совместного производства дронов.
  • Он добавил, что до сих пор не получил четкого ответа от США по поводу этих предложений.

По словам главы государства, у Украины уже были соответствующие производственные мощности.

Президент также верит в то, что эта договоренность с США могла бы стать "большим соглашением на долгие годы".

Я хотел подписать соглашение на сумму около 35-50 миллиардов. У нас были такие возможности. Это большое соглашение по дронам на долгие годы. И даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, например из-за появления новых технологий, то появятся новые подводные дроны.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер подтвердил журналистам, что работа по этому направлению уже стартовала.

По его словам, официальный Киев предложил Киеву соглашение о дронах почти год назад.

Зеленский подчеркнул, что Украина может предоставить систему, а США должны быть первыми, ведь они являются одним из главных союзников.

Глава государства отметил, что говорит о системе, в которой могут работать 200 компаний.

И выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик хорош. Завтра другой, другая компания с новой технологией можно менять, потому что нужно быть гибкими, добавил Зеленский.

