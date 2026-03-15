Армия РФ выбрала новое главное направление для наступления
Армия РФ выбрала новое главное направление для наступления

Александр Сырский
Запорожское направление снова стало самым горячим
Главнокомандующий Александр Сырский официально подтвердил, что по состоянию на 15 марта для российских захватчиков именно Запорожское направление является основным для проведения наступательных операций. На этом участке фронта враг сосредоточивает больше всего живой силы и техники.

Главные тезисы

  • Сырский принял решение о дополнительном обеспечении подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами.
  • Ситуация на фронте остается под контролем Сил обороны Украины.

Запорожское направление снова стало самым горячим

По словам Сырского, он провел новый день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.

Главком обращает внимание на то, что именно на этом направлении армия РФ концентрирует немалое количество живой силы и ресурса, ведь в настоящее время выбрала его ключевым для наступления.

Сырский не скрывает, что интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше, чем в сравнении с другими участками фронта.

На базе работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника. На месте решили вопросы дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главком, Силы обороны Украины продолжат устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции и уничтожать вражеские силы.

Искренне благодарен солдатам, сержантам и офицерам, которые без устали работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора, — добавил Сырский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" и две РЛС
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ отчитывается о новых успехах украинских войск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Весенняя кампания у россиян уже провалилась — Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовится закрыть небо собственной ПВО
Украина должна иметь собственное качественное ПВО

