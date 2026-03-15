Армия РФ выбрала новое главное направление для наступления

Главнокомандующий Александр Сырский официально подтвердил, что по состоянию на 15 марта для российских захватчиков именно Запорожское направление является основным для проведения наступательных операций. На этом участке фронта враг сосредоточивает больше всего живой силы и техники.

Запорожское направление снова стало самым горячим

По словам Сырского, он провел новый день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.

Главком обращает внимание на то, что именно на этом направлении армия РФ концентрирует немалое количество живой силы и ресурса, ведь в настоящее время выбрала его ключевым для наступления.

Сырский не скрывает, что интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше, чем в сравнении с другими участками фронта.

На базе работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника. На месте решили вопросы дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главком, Силы обороны Украины продолжат устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции и уничтожать вражеские силы.