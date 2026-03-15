Армія РФ обрала новий ключовий напрямок для наступу

Головнокомандувач Олександр Сирський офіційно підтвердив, що станом на 15 березня для російських загарбників саме Запорізький напрямком є основним для проведення наступальних операцій. На цій ділянці фронту ворог зосереджує найбільше живої сили та техніки.

Запорізький напрямок знову став найгарячішим

За словами Сирського, він провів новий день на виїзді, працював у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки.

Головком звертає увагу на те, що саме на цьому напрямку армія РФ концентрує чималу кількість живої сили та ресурсі, адже наразі обрала його ключовим для наступу.

Сирський не приховує, що інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища, якщо порівнювати з іншими ділянками фронту.

За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головком, Сили оборони України продовжать стійко утримувати займані рубежі та позицій й знищувати ворожі сили на місця.