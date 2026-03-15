Україна готується закрити небо власною ППО

Глава держави Володимир Зеленський дав міністру оборони Михайлу Федорову нове важливе завдання — закрити небо України власною потужною системою протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Влада України розуміє, що масштабного переформатування не уникнути.
- Процес уже стартував, його результати можна буде побачити у майбутньому.
Україна повинна мати власну якісну ППО
На переконання Володимира Зеленського, саме питання ППо є одним з найважливіших, адже це питання захисту життя цивільних.
Він також офіційно підтвердив, що Федоров разом з командувачем ППО та весь приватний сектор повинні зробити все можливе, щоб це питання було вирішане якомога швидше.
Україна вже робить кроки в цьому напрямку, а також ракетобудування — їхні результи будуть відчутними.
