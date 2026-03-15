Україна готується закрити небо власною ППО

Україна повинна мати власну якісну ППО

На переконання Володимира Зеленського, саме питання ППо є одним з найважливіших, адже це питання захисту життя цивільних.

Або нам дадуть США ліцензію на Patriot, або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів, або в України буде своя система ППО, що зʼявиться раніше. Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше — ми подивимося. Володимир Зеленський Президент України

Він також офіційно підтвердив, що Федоров разом з командувачем ППО та весь приватний сектор повинні зробити все можливе, щоб це питання було вирішане якомога швидше.

Україна вже робить кроки в цьому напрямку, а також ракетобудування — їхні результи будуть відчутними.