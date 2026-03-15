Україна готується закрити небо власною ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повинна мати власну якісну ППО
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Глава держави Володимир Зеленський дав міністру оборони Михайлу Федорову нове важливе завдання — закрити небо України власною потужною системою протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Влада України розуміє, що масштабного переформатування не уникнути.
  • Процес уже стартував, його результати можна буде побачити у майбутньому.

На переконання Володимира Зеленського, саме питання ППо є одним з найважливіших, адже це питання захисту життя цивільних.

Або нам дадуть США ліцензію на Patriot, або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів, або в України буде своя система ППО, що зʼявиться раніше. Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше — ми подивимося.

Володимир Зеленський

Президент України

Він також офіційно підтвердив, що Федоров разом з командувачем ППО та весь приватний сектор повинні зробити все можливе, щоб це питання було вирішане якомога швидше.

Україна вже робить кроки в цьому напрямку, а також ракетобудування — їхні результи будуть відчутними.

Війна закінчилася — всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить — вони будуть захищені. Питання в глобальному захисті. Це питання номер один, — наголосив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили російську пускову установку ЗРК С-400 “Тріумф” та дві РЛС
Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських військ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський вдарив санкціями по Росії та Ірану
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Весняна кампанія у росіян вже провалилася — Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?