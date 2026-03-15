Украина готовится закрыть небо собственной ПВО

Украина должна иметь собственну качественную ПВО

По убеждению Владимира Зеленского, именно вопрос ППО является одним из важнейших, ведь это вопрос защиты жизни гражданских.

Либо нам дадут США лицензию на Patriot, либо мы получим лицензию от кого-то из европейских партнеров, либо у Украины будет своя ранее появившаяся система ПВО. Не надо отказываться ни от одного из этих подходов. Но что будет раньше — мы посмотрим. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также официально подтвердил, что Федоров вместе с командующим ПВО и весь частный сектор должны сделать все возможное, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее.

Украина уже делает шаги в этом направлении, а также ракетостроении — их результаты будут ощутимы.