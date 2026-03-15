Зеленський хоче підписати зі США угоду щодо дронів на 35-50 млрд дол

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що має намір підписати зі США довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю 35-50 мільярдів доларів.
Головні тези:
- За словами Зеленського, є варіант також спільного виробництва дронів.
- Він додав, що досі не отримав чіткої відповіді від США щодо цих пропозицій.
Зеленський розкрив свої плани щодо дронів
За словами глави держави, в України вже були відповідні виробничі потужності.
Президент також вірить в те, що ця домовленість зі США могла б стати "великою угодою на довгі роки".
Український лідер підтвердив журналістам, що робота на цьому напрямку вже стартувала.
За його словами, офіційний Київ запропонував Києву угоду щодо дронів майже рік тому.
Зеленський наголосив, що Україна може надати систему, а США мають бути першими, адже є одним із головних союзників.
Глава держави зазначив, що мовить про систему, в якій можуть працювати 200 компаній.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-