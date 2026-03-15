Зеленський хоче підписати зі США угоду щодо дронів на 35-50 млрд дол

Зеленський розкрив свої плани щодо дронів

За словами глави держави, в України вже були відповідні виробничі потужності.

Президент також вірить в те, що ця домовленість зі США могла б стати "великою угодою на довгі роки".

Я хотів підписати угоду на суму близько 35–50 мільярдів. У нас були такі можливості. Це велика угода щодо дронів на довгі роки. І навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки, наприклад, через появу нових технологій, то з’являться нові підводні дрони. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер підтвердив журналістам, що робота на цьому напрямку вже стартувала.

За його словами, офіційний Київ запропонував Києву угоду щодо дронів майже рік тому.

Зеленський наголосив, що Україна може надати систему, а США мають бути першими, адже є одним із головних союзників.

Глава держави зазначив, що мовить про систему, в якій можуть працювати 200 компаній.