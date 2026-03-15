"Это катастрофа". Трамп теряет интерес к Украине и РФ

Согласно данным издания Financial Times, американский лидер Дональд Трамп больше не горит идеей проведения мирных переговоров по завершению российско-украинской. Теперь в центре его внимания – исключительно Иран.

Трамп может бросить Украину на произвол судьбы

На то, что президент США потерял интерес, указывает много моментов, однако главный из них это то, что мирные переговоры зашли в тупик.

По словам анонимных источников, в этой ситуации победителем является только Путин, который и не собирался завершать войну.

Более того, бешеный рост цен на нефть, временная отмена американских санкций и быстрое исчерпание запасов оружия, которое должна была получить Украину, дают Кремлю надежду на то, что не все потеряно.

Переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, в которых США выступают посредником, действительно находятся в зоне риска, — заявил европейский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что срыв переговоров Украина-США-Россия все же возможен.