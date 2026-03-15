"Это катастрофа". Трамп теряет интерес к Украине и РФ

Согласно данным издания Financial Times, американский лидер Дональд Трамп больше не горит идеей проведения мирных переговоров по завершению российско-украинской. Теперь в центре его внимания – исключительно Иран.
Главные тезисы
- Вполне возможно, что миротворческие усилия Трампа в отношении Украины уже исчерпаны.
- Сам президент США до сих пор не верит в то, что ВСУ могут разгромить армию России.
Трамп может бросить Украину на произвол судьбы
На то, что президент США потерял интерес, указывает много моментов, однако главный из них это то, что мирные переговоры зашли в тупик.
По словам анонимных источников, в этой ситуации победителем является только Путин, который и не собирался завершать войну.
Более того, бешеный рост цен на нефть, временная отмена американских санкций и быстрое исчерпание запасов оружия, которое должна была получить Украину, дают Кремлю надежду на то, что не все потеряно.
Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что срыв переговоров Украина-США-Россия все же возможен.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-