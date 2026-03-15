"Это катастрофа". Трамп теряет интерес к Украине и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, американский лидер Дональд Трамп больше не горит идеей проведения мирных переговоров по завершению российско-украинской. Теперь в центре его внимания – исключительно Иран.

Главные тезисы

  • Вполне возможно, что миротворческие усилия Трампа в отношении Украины уже исчерпаны.
  • Сам президент США до сих пор не верит в то, что ВСУ могут разгромить армию России.

На то, что президент США потерял интерес, указывает много моментов, однако главный из них это то, что мирные переговоры зашли в тупик.

По словам анонимных источников, в этой ситуации победителем является только Путин, который и не собирался завершать войну.

Более того, бешеный рост цен на нефть, временная отмена американских санкций и быстрое исчерпание запасов оружия, которое должна была получить Украину, дают Кремлю надежду на то, что не все потеряно.

Переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, в которых США выступают посредником, действительно находятся в зоне риска, — заявил европейский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что срыв переговоров Украина-США-Россия все же возможен.

Ближний Восток резко переориентировал политическое внимание в сторону от Украины. Для нас и для Украины это катастрофа, — заявил еще один инсайдер.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?