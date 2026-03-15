"Це катастрофа". Трамп втрачає інтерес до України та РФ

Згідно з даними видання Financial Times, американський лідер Дональд Трамп більше не горить ідеєю проведення мирних перемовин задля завершення російсько-української. Тепер у центрі його уваги — винятково Іран.

Трамп може кинути Україну напризволяще

На те, що президент США втратив інтерес вказує багато моментів, однак головний з них це те, що мирні переговори зайшли в глухий кут.

За словами анонімних джерел, у цій ситуації виграє лише Путін, який і не збирався завершувати війну.

Ба більше, шалений ріст цін на нафту, тимчасове скасування американських санкцій та блискачне вичерпання запасів зброї, яку повинна була отримати Україну дають Кремлю надію на те, що не все втрачено.

Переговори між українськими та російськими офіційними особами, в яких США виступають посередником, дійсно перебувають у зоні ризику, — заявив європейський високопосадовець.

Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив, що зрив переговорів Україна-США-Росія все-таки можливий.