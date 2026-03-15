"Це катастрофа". Трамп втрачає інтерес до України та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Read in English
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, американський лідер Дональд Трамп більше не горить ідеєю проведення мирних перемовин задля завершення російсько-української. Тепер у центрі його уваги — винятково Іран.

Головні тези:

  • Цілком можливо, миротворчі зусилля Трампа щодо України уже вичерпані.
  • Сам президент США досі не вірить в те, що ЗСУ можуть розгромити армію рФ.

Трамп може кинути Україну напризволяще

На те, що президент США втратив інтерес вказує багато моментів, однак головний з них це те, що мирні переговори зайшли в глухий кут.

За словами анонімних джерел, у цій ситуації виграє лише Путін, який і не збирався завершувати війну.

Ба більше, шалений ріст цін на нафту, тимчасове скасування американських санкцій та блискачне вичерпання запасів зброї, яку повинна була отримати Україну дають Кремлю надію на те, що не все втрачено.

Переговори між українськими та російськими офіційними особами, в яких США виступають посередником, дійсно перебувають у зоні ризику,  — заявив європейський високопосадовець.

Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив, що зрив переговорів Україна-США-Росія все-таки можливий.

Близький Схід різко переорієнтував політичну увагу" у бік від України. Для нас і для України це катастрофа, — заявив ще один інсайдер.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Весняна кампанія у росіян вже провалилася — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обрала новий ключовий напрямок для наступу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?