Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призывает, чтобы страны-члены уполномочили официальный Брюссель вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, это единственный способ завершить войну.

Поскольку мы не способны напугать Владимира Путина, отправляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономически без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение, — цинично заявил премьер-министр Бельгии.

По убеждению Вевера, разгромить армию РФ на поле боя и заставить Путина завершить войну можно только при "100% поддержки США".

На этом фоне бельгийский лидер повторил, что команда Дональда Трампа не полностью на стороне Украины.

По его словам, иногда даже создается впечатление, что они "ближе к Путину", чем к Владимиру Зеленскому.