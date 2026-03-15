Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призывает, чтобы страны-члены уполномочили официальный Брюссель вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, это единственный способ завершить войну.
Главные тезисы
- Вевер считает, что Украина не сможет победить РФ без 100% поддержки США.
- Он также признал, что Трамп часто играет на стороне Путина.
Вевер призывает ЕС к переговорам с Россией
По убеждению Вевера, разгромить армию РФ на поле боя и заставить Путина завершить войну можно только при "100% поддержки США".
На этом фоне бельгийский лидер повторил, что команда Дональда Трампа не полностью на стороне Украины.
По его словам, иногда даже создается впечатление, что они "ближе к Путину", чем к Владимиру Зеленскому.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-