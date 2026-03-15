Премьер Бельгии склоняет Евросоюз к переговорам с Путиным
Премьер Бельгии склоняет Евросоюз к переговорам с Путиным

Вевер призывает ЕС к переговорам с Россией
Источник:  Euractiv

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призывает, чтобы страны-члены уполномочили официальный Брюссель вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, это единственный способ завершить войну.

Главные тезисы

  • Вевер считает, что Украина не сможет победить РФ без 100% поддержки США.
  • Он также признал, что Трамп часто играет на стороне Путина.

Вевер призывает ЕС к переговорам с Россией

Поскольку мы не способны напугать Владимира Путина, отправляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономически без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение, — цинично заявил премьер-министр Бельгии.

По убеждению Вевера, разгромить армию РФ на поле боя и заставить Путина завершить войну можно только при "100% поддержки США".

На этом фоне бельгийский лидер повторил, что команда Дональда Трампа не полностью на стороне Украины.

По его словам, иногда даже создается впечатление, что они "ближе к Путину", чем к Владимиру Зеленскому.

Без мандата на переговоры в Москве, мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас, — подчеркнул Вевер.

