Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликає, щоб країни-члени уповноважили офіційний Брюссель вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На його переконання, це єдиний спосіб завершити війну.
Головні тези:
- Вевер вважає, що Україна не зможе перемогти РФ без 100% підтримки США.
- Він також визнав, що Трамп часто грає на боці Путіна.
Вевер закликає ЄС до переговорів з Росією
На переконання Вевера, розгромити армію РФ на полі бою та змусити Путіна завершити війну можна лиша за умови "100% підтримки США".
На цьому тлі бельгійський лідер вкотре повторив, що команда Дональда Трампа не повністю на боці України.
За його словами, інколи навіть складається враження, що вони "ближчі до Путіна", ніж до Володимира Зеленського.
