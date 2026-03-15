Прем'єр Бельгії cхиляє Євросоюзу до переговорів з Путіним
Джерело:  Euractiv

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликає, щоб країни-члени уповноважили офіційний Брюссель вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На його переконання, це єдиний спосіб завершити війну.

Головні тези:

  • Вевер вважає, що Україна не зможе перемогти РФ без 100% підтримки США.
  • Він також визнав, що Трамп часто грає на боці Путіна.

Вевер закликає ЄС до переговорів з Росією

Оскільки ми не здатні злякати Володимира Путіна, відправляючи зброю в Україну, і не можемо задушити його економічно без підтримки США, залишається тільки один метод: укласти угоду, — цинічно заявив прем'єр-міністр Бельгії.

На переконання Вевера, розгромити армію РФ на полі бою та змусити Путіна завершити війну можна лиша за умови "100% підтримки США".

На цьому тлі бельгійський лідер вкотре повторив, що команда Дональда Трампа не повністю на боці України.

За його словами, інколи навіть складається враження, що вони "ближчі до Путіна", ніж до Володимира Зеленського.

Без мандату на переговори в Москві ми не знаходимося за столом переговорів, де американці будуть підштовхувати Україну до прийняття угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас, — наголосив Вевер.

