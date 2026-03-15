Епоха російських танків врешті завершується
Джерело:  online.ua

OSINT-аналітики Річард Верекер звернув увагу на те, що армія РФ фактично припинила втрачати танки на полі бою. Причина може бути доволі неочікуваною: ворог врешті відмовився від їхнього застосування у штурмових операціях.

Головні тези:

  • У сучасній війні дронів танки більше не відіграють надважливу роль.
  • Зі списку втрат повністю зникли нові танки Т-90.

Російські танки врешті в минулому

Річард Верекер проаналізував багато важливих даних, що знаходяться у відкритому доступі, а саме — фото і відео.

Він звернув увагу на те, що у січні армія РФ втратила 14 танків, у а лютому — лише 5 одиниць.

Що важливо розуміти, 4 роки тому (у березні 2022) Росія втратила 278 танків.

Згодом втрати ворога у танках завжди вимірювалися десятками або навіть сотнями.

Справді різкі зміни на фронті почалися у другій половині 2025 року — втрати російських танків почали стрімко падати.

Я не знаю, чому цифри так сильно впали, але частково це може бути пов’язано з поєднанням зміни тактики на полі бою та, можливо, меншої кількості фотографій, що поширюються, оскільки увага переноситься на Іран, — припустив експерта.

Що також цікаво, зі списку втрат повністю зникли нові танки Т-90. Останнього разу їхнє знищення фіксувалося ще кілька місяців тому.

