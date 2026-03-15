Епоха російських танків врешті завершується

OSINT-аналітики Річард Верекер звернув увагу на те, що армія РФ фактично припинила втрачати танки на полі бою. Причина може бути доволі неочікуваною: ворог врешті відмовився від їхнього застосування у штурмових операціях.
Головні тези:
- У сучасній війні дронів танки більше не відіграють надважливу роль.
- Зі списку втрат повністю зникли нові танки Т-90.
Російські танки врешті в минулому
Річард Верекер проаналізував багато важливих даних, що знаходяться у відкритому доступі, а саме — фото і відео.
Він звернув увагу на те, що у січні армія РФ втратила 14 танків, у а лютому — лише 5 одиниць.
Що важливо розуміти, 4 роки тому (у березні 2022) Росія втратила 278 танків.
Згодом втрати ворога у танках завжди вимірювалися десятками або навіть сотнями.
Справді різкі зміни на фронті почалися у другій половині 2025 року — втрати російських танків почали стрімко падати.
Що також цікаво, зі списку втрат повністю зникли нові танки Т-90. Останнього разу їхнє знищення фіксувалося ще кілька місяців тому.
Більше по темі
