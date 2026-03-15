Епоха російських танків врешті завершується

OSINT-аналітики Річард Верекер звернув увагу на те, що армія РФ фактично припинила втрачати танки на полі бою. Причина може бути доволі неочікуваною: ворог врешті відмовився від їхнього застосування у штурмових операціях.

Російські танки врешті в минулому

Річард Верекер проаналізував багато важливих даних, що знаходяться у відкритому доступі, а саме — фото і відео.

Він звернув увагу на те, що у січні армія РФ втратила 14 танків, у а лютому — лише 5 одиниць.

Що важливо розуміти, 4 роки тому (у березні 2022) Росія втратила 278 танків.

Згодом втрати ворога у танках завжди вимірювалися десятками або навіть сотнями.

Справді різкі зміни на фронті почалися у другій половині 2025 року — втрати російських танків почали стрімко падати.

1/ While a lot of attention is now on events in Iran, the war in Ukraine keeps going, and Russia keeps losing tanks. Here is my latest graph of overall losses, appearing to show a big spike in T-62 losses, but there is a cariat, 🧵 pic.twitter.com/G1boT8tP0q — Richard Vereker (@verekerrichard1) March 14, 2026

Я не знаю, чому цифри так сильно впали, але частково це може бути пов'язано з поєднанням зміни тактики на полі бою та, можливо, меншої кількості фотографій, що поширюються, оскільки увага переноситься на Іран, — припустив експерта.

Що також цікаво, зі списку втрат повністю зникли нові танки Т-90. Останнього разу їхнє знищення фіксувалося ще кілька місяців тому.