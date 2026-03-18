Фінляндія пропонує Трампу допомогу в обмін на підтримку України
Джерело:  Politico

За словами лідера Фінляндії Александра Стубба, Європа має намір досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом, яка допомогла б вирішити нафтову кризу в Перській затоці та завершити війнку РФ проти України.

Головні тези:

  • На переконання Стубба, у нього є шанс вмовити Трампа.
  • Попри це, політик боїться, що російсько-українські переговори врешті проваляться.

Стуб намагається переманити Трампа на бік України

Як вважає президент Фінляндії, просто зараз важливо запропонувати Трампу те, чого він дійсно хоче.

Насамперед йдеться про європейську військову підтримку для забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Стубб озвучив пропозицію, що умовою надання такої допомоги могла б стати вся необхідна підтрика України з боку США.

Політик вірить, що Трамп все ще може схилити російського диктатора Путіна до завершення війни.

За словами Стубба, цей план потрібно детальніше обговорити та спробувати вмовити президента США пристати на нього.

Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться донести до нього хоча б одну з десяти ідей щодо України, я вважатиму це успіхом.

Александр Стубб

Президент Фінляндії

Він також не приховує, що війна на Близькому Сході стала ще однією серйозною проблемою для України, адже ріст цін на нафту дає Путіну додаткові гроші на війну.

