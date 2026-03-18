Україна та Британія створюють новий оборонний альянс

17 березня український лідер Володимир Зеленський і британський прем’єр Кір Стармер підписали Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості. Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква пояснює, що фактично йдеться про “справжній оборонний альянс”.

Альянс України та Британії — про що йдеться

За словами Жовкви, нова Декларація, яку підписали Зеленський та Стармер, — це логічне продовження попередніх домовленостей країн.

Головна мета залишається незмінною — взаємопосилення України та Британії.

Україна ділиться своїм унікальним бойовим досвідом, технологіями і рішеннями, які вже довели свою ефективність на полі бою, передусім у сфері безпілотних систем, протидії дронам, РЕБ та сучасної тактики ведення війни Велика Британія — інвестує, допомагає масштабувати виробництво, та у свою чергу посилює постачання своїх далекобійних спроможностей Ігор Жовква Заступник керівника ОПУ

Ба більше, вказано, що Київ та Лондон спільно вивчатить можливості спільного виробництва ударних засобів великої дальності, а також масштабування відповідних програм.

На цьому тлі британські фахівці шукатимуть найбільш ефективні механізми для збільшення обсягів виробництва і підтримки таких рішень

Україна та Британія вже домовилися розбудовувати спільну оборонно-промислову екосистеми. У центрі уваги буде саме протиповітряна оборона.

Жовква звертає увагу на те, що ця співпраця має довгостроковий вимір.