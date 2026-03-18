Україна та Британія створюють новий оборонний альянс

17 березня український лідер Володимир Зеленський і британський прем’єр Кір Стармер підписали Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості. Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква пояснює, що фактично йдеться про “справжній оборонний альянс”.
Головні тези:
- Зеленський та Стармер домовилися про спільне формування нової архітектури безпеки Європи.
- Ця співпраця Києва та Лондона буде довгостроковою.
Альянс України та Британії — про що йдеться
За словами Жовкви, нова Декларація, яку підписали Зеленський та Стармер, — це логічне продовження попередніх домовленостей країн.
Головна мета залишається незмінною — взаємопосилення України та Британії.
Ба більше, вказано, що Київ та Лондон спільно вивчатить можливості спільного виробництва ударних засобів великої дальності, а також масштабування відповідних програм.
На цьому тлі британські фахівці шукатимуть найбільш ефективні механізми для збільшення обсягів виробництва і підтримки таких рішень
Україна та Британія вже домовилися розбудовувати спільну оборонно-промислову екосистеми. У центрі уваги буде саме протиповітряна оборона.
Жовква звертає увагу на те, що ця співпраця має довгостроковий вимір.
