"Дуже погане передчуття". Зеленський схвильований паузою в мирних перемовинах
Категорія
Політика
Дата публікації

Read in English
Джерело:  BBC

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, просто зараз у нього є "дуже погане передчуття" через вплив війни в Ірані на хід мирних переговорів для завершення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Зеленський просить Трампа та Стармера знайти спільну мову, поки не пізно.
  • Він визнає, що війна на Близькому Сході негативно впливає на Україну.

На тлі останніх подій глава держави закликає президента США Дональда Трампа і прем'єра Британії Кіра Стармера зустрітися та врешті налагодити свої стосунки.

Як відомо, очільник Білого дому нещодавно почав активно критикувати британського лідера, адже не отримав від останнього допомогу під час початку війни на Близькому Сході.

Зеленський звертає увагу на те, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану фактично вилилася у гучний дипломатичний скандал.

Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб вони виробили спільну позицію.

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також не приховує, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни на Близькому Сході на ситуацію в Україні.

Насамперед йдеться про те, що мирні переговори "постійно відкладаються”.

А причина цьому одна — війна в Ірані, — наголосив Володимир Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Весняна кампанія у росіян вже провалилася — Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія пропонує Трампу допомогу в обмін на підтримку України
Стубб
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували ще 1710 російських загарбників — інфографіка
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 18 березня 2026 року

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?