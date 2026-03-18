"Дуже погане передчуття". Зеленський схвильований паузою в мирних перемовинах

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, просто зараз у нього є "дуже погане передчуття" через вплив війни в Ірані на хід мирних переговорів для завершення російсько-української війни.

На тлі останніх подій глава держави закликає президента США Дональда Трампа і прем'єра Британії Кіра Стармера зустрітися та врешті налагодити свої стосунки.

Як відомо, очільник Білого дому нещодавно почав активно критикувати британського лідера, адже не отримав від останнього допомогу під час початку війни на Близькому Сході.

Зеленський звертає увагу на те, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану фактично вилилася у гучний дипломатичний скандал.

Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб вони виробили спільну позицію. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також не приховує, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни на Близькому Сході на ситуацію в Україні.

Насамперед йдеться про те, що мирні переговори "постійно відкладаються”.