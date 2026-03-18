ЗСУ ліквідували ще 1710 російських загарбників — інфографіка

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували три пункти управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили окупантів. Ба більше, ЗСУ встигли знищити понад 1700 солдатів РФ за цей же період часу.
Головні тези:
- Розпочався 1484 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 286 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 18 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 282 570 (+1 710) осіб
танків — 11 786 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 229 (+11) од.
артилерійських систем — 38 506 (+29) од.
РСЗВ — 1 688 (+0) од.
засоби ППО — 1 333 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 349 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 184 333 (+1 189) од.
крилаті ракети — 4 468 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 83 974 (+230) од.
спеціальна техніка — 4 091 (+0) од.
Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 — із реактивних систем залпового вогню.
