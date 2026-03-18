ВСУ ликвидировали еще 1710 российских захватчиков — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы оккупантов. Более того, ВСУ успели уничтожить более 1700 солдат РФ за этот же период времени.

Главные тезисы

  • Начался 1484 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 286 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 18 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 282 570 (+1 710) человек

  • танков — 11 786 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 229 (+11) ед.

  • артиллерийских систем — 38 506 (+29) ед.

  • РСЗО — 1 688 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1333 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189) ед.

  • крылатые ракеты — 4 468 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 83 974 (+230) ед.

  • специальная техника — 4091 (+0) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7466 дронов-камикадзе и осуществил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 227 из реактивных систем залпового огня.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?