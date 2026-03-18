ВСУ ликвидировали еще 1710 российских захватчиков — инфографика

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы оккупантов. Более того, ВСУ успели уничтожить более 1700 солдат РФ за этот же период времени.
Главные тезисы
- Начался 1484 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 286 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 18 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 282 570 (+1 710) человек
танков — 11 786 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 229 (+11) ед.
артиллерийских систем — 38 506 (+29) ед.
РСЗО — 1 688 (+0) ед.
средства ПВО — 1333 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189) ед.
крылатые ракеты — 4 468 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 83 974 (+230) ед.
специальная техника — 4091 (+0) ед.
Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7466 дронов-камикадзе и осуществил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 227 из реактивных систем залпового огня.
