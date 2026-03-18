ПВО обезвредила 128 из 147 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 марта российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам, применяя 147 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Новая вражеская атака началась еще в 18.00 17 марта.
- Известно о попадании 15 ударных БПЛА на 12 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, более 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
