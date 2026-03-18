ПВО обезвредила 128 из 147 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 марта российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам, применяя 147 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Новая вражеская атака началась еще в 18.00 17 марта.
  • Известно о попадании 15 ударных БПЛА на 12 локациях.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, более 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают воздушные силы ВСУ.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?