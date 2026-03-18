ППО знешкодила 128 із 147 цілей під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 17-18 березня російські загарбники завдавали ударів по мирних українських містах та селах, застосовуючи 147 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 17 березня.
- Відомо про влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, понад 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-