ППО знешкодила 128 із 147 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 128 із 147 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 17-18 березня російські загарбники завдавали ударів по мирних українських містах та селах, застосовуючи 147 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 17 березня.
  • Відомо про влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, понад 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають Повітряні сили ЗСУ.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?