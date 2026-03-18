"Очень плохое предчувствие". Зеленский взволнован паузой в мирных переговорах

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, прямо сейчас у него есть "очень плохое предчувствие" из-за влияния войны в Иране на ход мирных переговоров по завершению российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Зеленский просит Трампа и Стармера найти общий язык, пока не стало поздно.
- Он признает, что война на Ближнем Востоке негативно сказывается на Украине.
Зеленский боится, что мирные переговоры провалятся
На фоне последних событий глава государства призывает президента США Дональда Трампа и премьера Британии Кира Стармера встретиться и наконец-то наладить свои отношения.
Как известно, глава Белого дома недавно начал активно критиковать британского лидера, ведь не получил от последнего помощь в начале войны на Ближнем Востоке.
Зеленский обращает внимание, что военная операция США и Израиля против Ирана фактически вылилась в громкий дипломатический скандал.
Глава государства также не скрывает, что испытывает "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны на Ближнем Востоке на ситуацию в Украине.
Прежде всего, речь идет о том, что мирные переговоры "постоянно откладываются".
Больше по теме
