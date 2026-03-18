"Очень плохое предчувствие". Зеленский взволнован паузой в мирных переговорах

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, прямо сейчас у него есть "очень плохое предчувствие" из-за влияния войны в Иране на ход мирных переговоров по завершению российско-украинской войны.

Зеленский боится, что мирные переговоры провалятся

На фоне последних событий глава государства призывает президента США Дональда Трампа и премьера Британии Кира Стармера встретиться и наконец-то наладить свои отношения.

Как известно, глава Белого дома недавно начал активно критиковать британского лидера, ведь не получил от последнего помощь в начале войны на Ближнем Востоке.

Зеленский обращает внимание, что военная операция США и Израиля против Ирана фактически вылилась в громкий дипломатический скандал.

Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы они выработали общую позицию. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также не скрывает, что испытывает "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны на Ближнем Востоке на ситуацию в Украине.

Прежде всего, речь идет о том, что мирные переговоры "постоянно откладываются".