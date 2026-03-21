Трамп скасував санкції проти іранської нафти

Президент США Дональд Трамп наказав надати тимчасовий дозвіл на продаж іранської нафти, яка вже перебуває в морі. Таким чином американський лідер, мовляв, планує стабілізувати світові ринки.

США ослабили санкційний тиск на Іран

Нове неочікуване рішення очільника Білого дому прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як запевняє останній, послаблення санкцій є тимчасовим і стосується лише тієї іранської нафти, яка вже перебувала в танкера у морі станом на 20 березня.

Ба більше, глава американського Мінфіну додав, що офіційний Тегеран стикнеться зі складнощами, намагаючись отримати доступ до отриманих доходів.

На переконання команди Трамп, це рішення допоможе врегулювати світові ціни на енергетичному ринку.

Штати мають намір вивести на світові ринки близько 140 млн барелів нафти.

Таким чином Вашингтон розширить обсяг світових енергоносіїв та допоможе зменшити тимчасовий тиск на постачання, спричинений Іраном.

По суті, ми використовуватимемо іранські барелі проти Тегерана, щоб стримувати ціну на низькому рівні, продовжуючи операцію "Епічна лють". Скотт Бессент Міністр фінансів США