Трамп відмовився від розблокування Ормузької протоки

Американстький лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що Сполучені Штати не користуються Ормузькою протокою, тому не збираються її розблоковувати та захищати. Однак, мовляв, США можуть долучитися до цього процесу, якщо їх попросять союзники.

Трамп не хоче вирішувати проблему, яку сам створив

За словами очільника Білого дому, його армія вже близька до досягнення всіх своїх цілей в операції проти Ірану.

Трамп підтвердив, що насамперед йдеться про тотальне знищення іранського ракетного потенціалу та оборонної промислової бази країни.

Під ударом також опинилися військово-морські та військово-повітряні сили Тегерану.

На цьому тлі президент США почав стверджувати, що захист Ормузької протоки, яку вже кілька тижнів блокує Іран, є завданням країн, які користуються цим проходом.

Ормузьку протоку доведеться охороняти та контролювати, за необхідності, іншим країнам, які нею користуються — Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузу, але це не повинно бути необхідним, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована. Дональд Трамп Президент США

На переконання американського лідера, процес розблокування протоки буде "легким".