Трамп отказался от разблокирования Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что Соединенные Штаты не пользуются Ормузским проливом, поэтому не собираются его разблокировать и защищать. Однако, мол, США могут присоединиться к этому процессу, если их попросят союзники.

Трамп не хочет решать проблему, которую сам и создал

По словам главы Белого дома, его армия уже близка к достижению всех своих целей в операции против Ирана.

Трамп подтвердил, что, прежде всего, речь идет о тотальном уничтожении иранского ракетного потенциала и оборонной промышленной базы страны.

Под ударом также оказались военно-морские и военно-воздушные силы Тегерана.

На этом фоне президент США начал утверждать, что защита Ормузского пролива, который уже несколько недель блокирует Иран, является задачей стран, пользующихся этим проходом.

Ормузский пролив придется охранять и контролировать, при необходимости, другим странам, которые им пользуются — Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузу, но это не должно быть необходимо, когда угроза со стороны Ирана будет ликвидирована. Дональд Трамп Президент США

По убеждению американского лидера, процесс разблокирования пролива будет "легким".