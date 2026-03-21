Трамп отказался от разблокирования Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что Соединенные Штаты не пользуются Ормузским проливом, поэтому не собираются его разблокировать и защищать. Однако, мол, США могут присоединиться к этому процессу, если их попросят союзники.
Главные тезисы
- По мнению Трампа, США вскоре завершат операцию против Ирана.
- Он также добавил, что операция по разблокированию пролива будет "легкой".
Трамп не хочет решать проблему, которую сам и создал
По словам главы Белого дома, его армия уже близка к достижению всех своих целей в операции против Ирана.
Трамп подтвердил, что, прежде всего, речь идет о тотальном уничтожении иранского ракетного потенциала и оборонной промышленной базы страны.
Под ударом также оказались военно-морские и военно-воздушные силы Тегерана.
На этом фоне президент США начал утверждать, что защита Ормузского пролива, который уже несколько недель блокирует Иран, является задачей стран, пользующихся этим проходом.
По убеждению американского лидера, процесс разблокирования пролива будет "легким".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-