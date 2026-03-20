Трамп помог Путину заработать более 7 млрд евро на войну против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп помог Путину заработать более 7 млрд евро на войну против Украины

Путин продолжает зарабатывать деньги на войну против Украины
Читати українською
Источник:  Euronews

Война на Ближнем Востоке, которую 28 февраля начал президент США Дональд Трамп вместе с Израилем против иранского режима, помогла диктатору Владимиру Путину заработать сумасшедшую сумму всего за две недели.

Главные тезисы

  • Путин как никто заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке.
  • Это дает ему возможность финансировать военную машину и отвлекает внимание мира от Украины.

Путин продолжает зарабатывать деньги на войну против Украины

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) провел детальный подсчет доходов страны-агрессорки России от продаж ее собственных энергоресурсов.

Эксперты пришли к выводу, что в период с 1 по 15 марта путинский режим зарабатывал около 513 млн евро в день на продаже нефти, газа и угля.

Следует обратить внимание на то, что это на 8,7% превышает показатели за февраль 2026 года.

По словам представителей CREA, они выделяют два главных фактора, которые позволили Кремлю так безумно обогатиться только в течение двух недель:

  • резкий скачок цен на нефть на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива;

  • временная отмена Дональдом Трампом санкций США на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Как уже упоминалось ранее, 13 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, загруженной в танкеры, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита топлива.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США снова просят у Зеленского о помощи на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы сбили дроном российский Ка-52 — видео
Россия потеряла очередной Ка-52
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и США запланировали мирные переговоры без РФ — в Кремле отреагировали
Кремль нашел повод, чтобы отказаться от переговоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?