Трамп помог Путину заработать более 7 млрд евро на войну против Украины

Война на Ближнем Востоке, которую 28 февраля начал президент США Дональд Трамп вместе с Израилем против иранского режима, помогла диктатору Владимиру Путину заработать сумасшедшую сумму всего за две недели.

Путин продолжает зарабатывать деньги на войну против Украины

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) провел детальный подсчет доходов страны-агрессорки России от продаж ее собственных энергоресурсов.

Эксперты пришли к выводу, что в период с 1 по 15 марта путинский режим зарабатывал около 513 млн евро в день на продаже нефти, газа и угля.

Следует обратить внимание на то, что это на 8,7% превышает показатели за февраль 2026 года.

По словам представителей CREA, они выделяют два главных фактора, которые позволили Кремлю так безумно обогатиться только в течение двух недель:

резкий скачок цен на нефть на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива;

временная отмена Дональдом Трампом санкций США на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Как уже упоминалось ранее, 13 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, загруженной в танкеры, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита топлива.