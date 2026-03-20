Украинские бойцы сбили дроном российский Ка-52 — видео

20 марта Силы обороны Украины успешно уничтожили российский вертолет Ка-52, применив для поражения лишь один FPV-дрон.
Главные тезисы
- Этот вертолет имеет ряд незащищенных мест в боковых и лобных проекциях.
- Это дает возможность вывести его из строя обычными винтовочными патронами.
Россия потеряла очередной Ка-52
Что важно понимать, Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как «Аллигатор») — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации.
Его главные задачи — проводить разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.
Более того, этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Практически российский Ка-52 является продолжением развития модели Ка-50 «Черная акула».
Именно такую солидную цель уничтожили бойцы 59 Отдельной штурмовой бригады.
Для успешного поражения вражеского вертолета им понадобился только один FPV-дрон.
Согласно последним данным, прямо сейчас российский Ка-52 догорает под Покровском в Донецкой области.
Российское военное командование пока не комментировало свою новую потерю на поле боя.
Стоит отметить, что у этого вертолета есть ряд серьезных недостатков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-