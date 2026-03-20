Украинские бойцы сбили дроном российский Ка-52 — видео
Источник:  online.ua

20 марта Силы обороны Украины успешно уничтожили российский вертолет Ка-52, применив для поражения лишь один FPV-дрон.

Главные тезисы

  • Этот вертолет имеет ряд незащищенных мест в боковых и лобных проекциях.
  • Это дает возможность вывести его из строя обычными винтовочными патронами.

Что важно понимать, Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как «Аллигатор») — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации.

Его главные задачи — проводить разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.

Более того, этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Практически российский Ка-52 является продолжением развития модели Ка-50 «Черная акула».

Именно такую солидную цель уничтожили бойцы 59 Отдельной штурмовой бригады.

Для успешного поражения вражеского вертолета им понадобился только один FPV-дрон.

Согласно последним данным, прямо сейчас российский Ка-52 догорает под Покровском в Донецкой области.

Российское военное командование пока не комментировало свою новую потерю на поле боя.

Стоит отметить, что у этого вертолета есть ряд серьезных недостатков.

При зависании происходит заметная вибрация крыльев, на которых подвешено вооружение, отсутствие современного высокоточного оружия заставляет пилотов запускать НУРС с кабрирования, когда для увеличения дальности пуск ракет происходит с задиранием носа вверх.

