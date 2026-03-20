Українські бійці збили дроном російський Ка-52 — відео
Джерело: online.ua

20 березня Сили оборони України успішно знищили російський гвинтокрил Ка-52, застосувавши для ураження лише один FPV-дрон.

Головні тези:

  • Цей вертоліт має низку незахищених місць в бічних та лобовій проєкціях.
  • Це дає можливість вивести його з ладу звичайними гвинтівковими набоями.

Росія втратила черговий Ка-52

Що важливо розуміти, Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.

Його головні завдання — проводити розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Ба більше, цей вертоліт здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Фактично російський Ка-52 продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».

Саме таку солідну ціль “вполювали” бійці 59 Окремої штурмової бригади.

Для успішного ураження ворожого вертольоту їй знадобився лише один FPV-дрон.

Згідно з останніми даними, просто зараз російський Ка-52 догоряє під Покровськом, що в Донецькій області.

Російське військове командування поки не коментувало свою нову втрату на полі бою.

Варто зазначити, що цей вертоліт має низку серйозних недоліків.

При зависанні відбувається помітна вібрація крил, на яких підвішено озброєння, відсутність сучасної високоточної зброї примушує пілотів запускати НУРСи з кабрирування (так званий «танок страху»), коли задля збільшення дальності пуск ракет відбувається із задиранням носа вгору.

