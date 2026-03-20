Українські бійці збили дроном російський Ка-52 — відео

20 березня Сили оборони України успішно знищили російський гвинтокрил Ка-52, застосувавши для ураження лише один FPV-дрон.

Росія втратила черговий Ка-52

Що важливо розуміти, Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.

Його головні завдання — проводити розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Ба більше, цей вертоліт здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Фактично російський Ка-52 продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».

Саме таку солідну ціль “вполювали” бійці 59 Окремої штурмової бригади.

Для успішного ураження ворожого вертольоту їй знадобився лише один FPV-дрон.

Згідно з останніми даними, просто зараз російський Ка-52 догоряє під Покровськом, що в Донецькій області.

Російське військове командування поки не коментувало свою нову втрату на полі бою.

Варто зазначити, що цей вертоліт має низку серйозних недоліків.