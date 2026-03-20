Українські бійці збили дроном російський Ка-52 — відео

20 березня Сили оборони України успішно знищили російський гвинтокрил Ка-52, застосувавши для ураження лише один FPV-дрон.
Головні тези:
- Цей вертоліт має низку незахищених місць в бічних та лобовій проєкціях.
- Це дає можливість вивести його з ладу звичайними гвинтівковими набоями.
Росія втратила черговий Ка-52
Що важливо розуміти, Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.
Його головні завдання — проводити розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.
Ба більше, цей вертоліт здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Фактично російський Ка-52 продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
Саме таку солідну ціль “вполювали” бійці 59 Окремої штурмової бригади.
Для успішного ураження ворожого вертольоту їй знадобився лише один FPV-дрон.
Згідно з останніми даними, просто зараз російський Ка-52 догоряє під Покровськом, що в Донецькій області.
Російське військове командування поки не коментувало свою нову втрату на полі бою.
Варто зазначити, що цей вертоліт має низку серйозних недоліків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-