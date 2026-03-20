Пентагон екстрено перекидає на Близький Схід тисячі військових і кораблі

Згідно з даними NBC News, Міністерство оборони США вирішило суттєво пришвидшити відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків.
Головні тези:
- Пентагон неочікувано змінив свої плани через стрімкий розвиток подій на Близькому Сході.
- Команда Трампа вже активно обговорює введення наземних військ до Ірану.
Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися
За словами анонімних джерел, протягом наступних кількох днів 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU) повиння вирушити з Сан-Дієго безпосередньо у зону конфлікту.
Інсайдери звертають увагу на те, що це набагато раніше, ніж було заплановано Пентагоном.
Що важливо розуміти, американська MEU налічує щонайменше 2 200 морських піхотинців.
Журналістам вдалося дізнатися, що 11-та MEU вирушить на борту десантного корабля USS Boxer і, цілком імовірно, супроводжуватиметься щонайменше одним, а то й двома додатковими кораблями.
Фактично йдеться про те, що разом з піхотинцями на Близький Схід вирушать кілька тисяч військових моряків.
Інсайдери ЗМІ також стверджують, що в Білому домі вже активно обговорюють сценарії введення американських наземних військ до Ірану.
