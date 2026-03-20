Пентагон екстрено перекидає на Близький Схід тисячі військових і кораблі
Категорія
Світ
Дата публікації

армія США
Read in English
Джерело:  NBC News

Згідно з даними NBC News, Міністерство оборони США вирішило суттєво пришвидшити відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків. 

Головні тези:

  • Пентагон неочікувано змінив свої плани через стрімкий розвиток подій на Близькому Сході.
  • Команда Трампа вже активно обговорює введення наземних військ до Ірану. 

Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися

За словами анонімних джерел, протягом наступних кількох днів 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU) повиння вирушити з Сан-Дієго безпосередньо у зону конфлікту.

Інсайдери звертають увагу на те, що це набагато раніше, ніж було заплановано Пентагоном.

Що важливо розуміти, американська MEU налічує щонайменше 2 200 морських піхотинців.

Журналістам вдалося дізнатися, що 11-та MEU вирушить на борту десантного корабля USS Boxer і, цілком імовірно, супроводжуватиметься щонайменше одним, а то й двома додатковими кораблями.

Фактично йдеться про те, що разом з піхотинцями на Близький Схід вирушать кілька тисяч військових моряків.

ЗМІ ще минулого тижня повідомляли, що Пентагон вирішив відправити експедиційний підрозділ морської піхоти на Близький Схід у зв'язку з посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку.

Інсайдери ЗМІ також стверджують, що в Білому домі вже активно обговорюють сценарії введення американських наземних військ до Ірану.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готовий ліквідувати і нового лідера Ірану
Трамп налаштований діяти жорстко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Трамп підставляє його". Глава Пентагона може стати новою жертвою війни проти Ірану
Гегсет
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ВООЗ готується до ядерної катастрофи через загострення в Ірані
Ядерний сценарій дійсно цілком реальний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?