Пентагон екстрено перекидає на Близький Схід тисячі військових і кораблі

Згідно з даними NBC News, Міністерство оборони США вирішило суттєво пришвидшити відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків.

За словами анонімних джерел, протягом наступних кількох днів 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU) повиння вирушити з Сан-Дієго безпосередньо у зону конфлікту.

Інсайдери звертають увагу на те, що це набагато раніше, ніж було заплановано Пентагоном.

Що важливо розуміти, американська MEU налічує щонайменше 2 200 морських піхотинців.

Журналістам вдалося дізнатися, що 11-та MEU вирушить на борту десантного корабля USS Boxer і, цілком імовірно, супроводжуватиметься щонайменше одним, а то й двома додатковими кораблями.

Фактично йдеться про те, що разом з піхотинцями на Близький Схід вирушать кілька тисяч військових моряків.

ЗМІ ще минулого тижня повідомляли, що Пентагон вирішив відправити експедиційний підрозділ морської піхоти на Близький Схід у зв'язку з посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку.

Інсайдери ЗМІ також стверджують, що в Білому домі вже активно обговорюють сценарії введення американських наземних військ до Ірану.