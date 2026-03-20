Пентагон экстренно перебрасывает на Ближний Восток тысячи военных и корабли

Согласно данным NBC News, Министерство обороны США решило существенно ускорить отправку на Ближний Восток еще несколько тысяч морских пехотинцев и моряков.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться

По словам анонимных источников, в течение следующих нескольких дней 11-я экспедиционная группа морской пехоты (MEU) должна отправиться из Сан-Диего непосредственно в зону конфликта.

Инсайдеры обращают внимание на то, что это гораздо раньше, чем было запланировано Пентагоном.

Что важно понимать, американская MEU насчитывает не менее 2200 морских пехотинцев.

Журналистам удалось узнать, что 11-я MEU отправится на борту десантного корабля USS Boxer и, по всей вероятности, будет сопровождаться по меньшей мере одним, а то и двумя дополнительными кораблями.

Фактически речь идет о том, что вместе с пехотинцами на Ближний Восток отправятся несколько тысяч военных моряков.

СМИ еще на прошлой неделе сообщали, что Пентагон решил отправить экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с усилением атак Ирана на Ормузский пролив.

Инсайдеры СМИ также утверждают, что в Белом доме уже активно обсуждают сценарии введения американских наземных войск в Иран.