ВОЗ готовится к ядерной катастрофе из-за обострения в Иране

Стремительное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке может иметь фатальные последствия для всего мира. Именно поэтому руководство Всемирной организации здравоохранения уже активно готовится к худшему сценарию, а именно ядерной катастрофе.

Ядерный сценарий вполне реален

С комментарием перед журналистами выступила региональная директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи.

По ее словам, уже сейчас внимательно изучается и анализируется вариант развития событий с применением ядерного оружия или атакой на ядерный объект.

Она также не скрывает, что самый худший сценарий — это ядерный инцидент.

Это то, что нас больше всего беспокоит. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, постигший регион — и весь мир, если это в конце концов произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями, — предупредила Балхи.

На этом фоне она подтвердила, что команда ВОЗ уже подготовилась и к ядерному инциденту в его "шире смысла", однако все еще питает надежду, что до этого не дойдет.