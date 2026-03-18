ВОЗ готовится к ядерной катастрофе из-за обострения в Иране
Ядерный сценарий вполне реален
Источник:  Politico

Стремительное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке может иметь фатальные последствия для всего мира. Именно поэтому руководство Всемирной организации здравоохранения уже активно готовится к худшему сценарию, а именно ядерной катастрофе.

Главные тезисы

  • Пока в регионе не обнаружено никаких признаков радиоактивного загрязнения.
  • Несмотря на это, ВОЗ устроила повторное обучение своих сотрудников по реагированию на ядерный инциденты.

С комментарием перед журналистами выступила региональная директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи.

По ее словам, уже сейчас внимательно изучается и анализируется вариант развития событий с применением ядерного оружия или атакой на ядерный объект.

Она также не скрывает, что самый худший сценарий — это ядерный инцидент.

Это то, что нас больше всего беспокоит. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, постигший регион — и весь мир, если это в конце концов произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями, — предупредила Балхи.

На этом фоне она подтвердила, что команда ВОЗ уже подготовилась и к ядерному инциденту в его "шире смысла", однако все еще питает надежду, что до этого не дойдет.

Балхи официально подтвердила, что по состоянию на сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения.

Больше по теме

Зеленский предупредил, что Путин может ввести российские войска в Иран
Путін
США и Израиль поразили более 15 тыс целей в Иране за две недели
Иран
"Трамп подставляет его". Глава Пентагона может стать новой жертвой войны против Ирана
Хегсет станет для Трампа козлом отпущения

