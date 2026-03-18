ВОЗ готовится к ядерной катастрофе из-за обострения в Иране

Стремительное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке может иметь фатальные последствия для всего мира. Именно поэтому руководство Всемирной организации здравоохранения уже активно готовится к худшему сценарию, а именно ядерной катастрофе.
Главные тезисы
- Пока в регионе не обнаружено никаких признаков радиоактивного загрязнения.
- Несмотря на это, ВОЗ устроила повторное обучение своих сотрудников по реагированию на ядерный инциденты.
Ядерный сценарий вполне реален
С комментарием перед журналистами выступила региональная директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи.
По ее словам, уже сейчас внимательно изучается и анализируется вариант развития событий с применением ядерного оружия или атакой на ядерный объект.
Она также не скрывает, что самый худший сценарий — это ядерный инцидент.
На этом фоне она подтвердила, что команда ВОЗ уже подготовилась и к ядерному инциденту в его "шире смысла", однако все еще питает надежду, что до этого не дойдет.
Балхи официально подтвердила, что по состоянию на сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-