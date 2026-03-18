ВООЗ готується до ядерної катастрофи через загострення в Ірані

Стрімке погіршення ситуація на Близькому Сході може мати фатальні наслідки для всього світу. Саме тому керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) уже активно готується до найгіршого сценарію, а саме до ядерної катастрофи.
Головні тези:
- Поки в регіоні не виявлено жодних ознак радіоактивного забруднення.
- Попри це, ВООЗ влаштувала повторне навчання своїх співробітників з питань реагування у разі ядерного інциденту.
Ядерний сценарій дійсно цілком реальний
З коментарем перед журналістами виступила регіональна директорка ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ханан Балхі.
За її словами, вже зараз уважно вивчається та аналізується варінт розвитку подій із застосуванням ядерної зброї або ж атакою на ядерний об'єкт.
Вона також не приховує, що найгірший сценарій — це ядерний інцидент.
На цьому тлі вона підтвердила, що команда ВООЗ вже підготувалася і до ядерного інциденту в його "ширшому сенсі", однак все ще плекає надію, що до цього не дійде.
Балхі офіційно підтвердила, що станом на сьогодні на Близькому Сході не зафіксовано жодних ознак радіоактивного забруднення.
