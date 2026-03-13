США та Ізраїль уразили понад 15 тис цілей в Ірані за два тижні

З початку спільної військової операції США та Ізраїль, яка триває уже 14 днів, завдали ударів по понад 15 тис цілей в Ірані.
Головні тези:
- У рамках спільної операції США та Ізраїлю в Ірані було уражено понад 15 тис цілей за два тижні.
- Міністр оборони вказав, що військова операція спрямована на знищення іранських збройних сил та припинення їх ядерної програми.
Гегсет звітував про проміжні результати операції США та Ізраїлю проти Ірану
За словами міністра оборони Піта Гегсета, США знищують іранські збройні сили, залишаючи їх без засобів протиповітряної оборони, військово-морського флоту та військово-повітряних сил.
За його словами, припинення ядерної програми Ірану залишається «основною місією» США в цій військовій операції, і у них є «цілий спектр варіантів».
Президент зосередився на ядерних можливостях. І я скажу, що у нас є цілий ряд варіантів, аж до того, що Іран вирішить відмовитися від (ядерно зброї – ред.), що, звичайно, ми б вітали.
Він також сказав, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хамейні «поранений і, ймовірно, покалічений».
Відповідаючи на запитання, чи мінує Іран Ормузьку протоку, Гегсет сказав:
Ми чули, як вони про це говорили, … але у нас немає чітких доказів.
