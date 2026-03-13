США та Ізраїль уразили понад 15 тис цілей в Ірані за два тижні

З початку спільної військової операції США та Ізраїль, яка триває уже 14 днів, завдали ударів по понад 15 тис цілей в Ірані.

Гегсет звітував про проміжні результати операції США та Ізраїлю проти Ірану

За словами міністра оборони Піта Гегсета, США знищують іранські збройні сили, залишаючи їх без засобів протиповітряної оборони, військово-морського флоту та військово-повітряних сил.

Ми збиваємо та знищуємо ті ракети, які в них ще залишилися в запасі, але, що важливіше, ми гарантуємо, що вони не матимуть можливості виробляти нові. Їхні виробничі лінії, військові заводи, центри оборонних інновацій — все це знищено. Піт Гегсет Міністр оборони США

За його словами, припинення ядерної програми Ірану залишається «основною місією» США в цій військовій операції, і у них є «цілий спектр варіантів».

Президент зосередився на ядерних можливостях. І я скажу, що у нас є цілий ряд варіантів, аж до того, що Іран вирішить відмовитися від (ядерно зброї – ред.), що, звичайно, ми б вітали.

Він також сказав, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хамейні «поранений і, ймовірно, покалічений».

Його батько мертвий, він наляканий, поранений, переховується і не має легітимності. Для них це справжній хаос. Хто там керує? Іран, можливо, навіть не знає, — зазначив міністр, відповідаючи на питання, чому новий верховний лідер опублікував у четвер письмову заяву.

Відповідаючи на запитання, чи мінує Іран Ормузьку протоку, Гегсет сказав: