Категорія
Світ
Дата публікації

США та Ізраїль уразили понад 15 тис цілей в Ірані за два тижні

Іран
Джерело:  ABC News

З початку спільної військової операції США та Ізраїль, яка триває уже 14 днів, завдали ударів по понад 15 тис цілей в Ірані.

Головні тези:

  • У рамках спільної операції США та Ізраїлю в Ірані було уражено понад 15 тис цілей за два тижні.
  • Міністр оборони вказав, що військова операція спрямована на знищення іранських збройних сил та припинення їх ядерної програми.

Гегсет звітував про проміжні результати операції США та Ізраїлю проти Ірану

За словами міністра оборони Піта Гегсета, США знищують іранські збройні сили, залишаючи їх без засобів протиповітряної оборони, військово-морського флоту та військово-повітряних сил.

Ми збиваємо та знищуємо ті ракети, які в них ще залишилися в запасі, але, що важливіше, ми гарантуємо, що вони не матимуть можливості виробляти нові. Їхні виробничі лінії, військові заводи, центри оборонних інновацій — все це знищено.

Піт Гегсет

Міністр оборони США

За його словами, припинення ядерної програми Ірану залишається «основною місією» США в цій військовій операції, і у них є «цілий спектр варіантів».

Президент зосередився на ядерних можливостях. І я скажу, що у нас є цілий ряд варіантів, аж до того, що Іран вирішить відмовитися від (ядерно зброї – ред.), що, звичайно, ми б вітали.

Він також сказав, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хамейні «поранений і, ймовірно, покалічений».

Його батько мертвий, він наляканий, поранений, переховується і не має легітимності. Для них це справжній хаос. Хто там керує? Іран, можливо, навіть не знає, — зазначив міністр, відповідаючи на питання, чому новий верховний лідер опублікував у четвер письмову заяву.

Відповідаючи на запитання, чи мінує Іран Ормузьку протоку, Гегсет сказав:

Ми чули, як вони про це говорили, … але у нас немає чітких доказів.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?