США и Израиль поразили более 15 тыс целей в Иране за две недели
Категория
Мир
Дата публикации

Иран
Read in English
Читати українською
Источник:  ABC News

С начала совместной военной операции США и Израиль, которая длится уже 14 дней, нанесли удары по более чем 15 тыс. целей в Иране.

Главные тезисы

  • США и Израиль проводят совместную военную операцию в Иране уже 14 дней.
  • Более 15 тыс. целей было поражено в ходе операции, направленной на уничтожение иранских вооруженных сил и остановку их ядерной программы.
  • Министр обороны Пит Гегсет подчеркивает, что уничтожаются иранские вооруженные силы и пресекается их способность производить новое вооружение.

Гегсет отчитался о промежуточных результатах операции США и Израиля против Ирана

По словам министра обороны Пита Гегсета, США уничтожают иранские вооруженные силы, оставляя их без средств противовоздушной обороны, военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Мы сбиваем и уничтожаем те ракеты, которые у них еще остались в запасе, но, что важнее, мы гарантируем, что у них нет возможности производить новые. Их производственные линии, военные заводы, центры оборонных инноваций все это уничтожено.

Пит Гегсет

Министр обороны США

По его словам, прекращение ядерной программы Ирана остается "основной миссией" США в этой военной операции, и у них есть "целый спектр вариантов".

Президент сосредоточился на ядерных возможностях. И я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от (ядерного оружия — ред.), что, конечно, мы бы приветствовали.

Он также сказал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хамейни ранен и, вероятно, искалечен.

Его отец мертв, он напуган, ранен, скрывается и не имеет легитимности. Для них это настоящий хаос. Кто там управляет? Иран, может быть, даже не знает, — отметил министр, отвечая на вопрос, почему новый верховный лидер опубликовал в четверг письменное заявление.

Отвечая на вопрос, минует ли Иран Ормузский пролив, Гегсет сказал:

Мы слышали, как они об этом говорили… но у нас нет четких доказательств.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США впервые использовали новейшие ракеты PrSM против Ирана — видео
U.S. Central Command
PrSM
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц пристыдил США за отмену санкций против России
Мерц не боится критиковать решение Штатов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ослабление санкций США против РФ может дать Путину 10 млрд долл на войну
Владимир Зеленский
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?