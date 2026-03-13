США и Израиль поразили более 15 тыс целей в Иране за две недели

С начала совместной военной операции США и Израиль, которая длится уже 14 дней, нанесли удары по более чем 15 тыс. целей в Иране.
Главные тезисы
- США и Израиль проводят совместную военную операцию в Иране уже 14 дней.
- Более 15 тыс. целей было поражено в ходе операции, направленной на уничтожение иранских вооруженных сил и остановку их ядерной программы.
- Министр обороны Пит Гегсет подчеркивает, что уничтожаются иранские вооруженные силы и пресекается их способность производить новое вооружение.
Гегсет отчитался о промежуточных результатах операции США и Израиля против Ирана
По словам министра обороны Пита Гегсета, США уничтожают иранские вооруженные силы, оставляя их без средств противовоздушной обороны, военно-морского флота и военно-воздушных сил.
По его словам, прекращение ядерной программы Ирана остается "основной миссией" США в этой военной операции, и у них есть "целый спектр вариантов".
Президент сосредоточился на ядерных возможностях. И я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от (ядерного оружия — ред.), что, конечно, мы бы приветствовали.
Он также сказал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хамейни ранен и, вероятно, искалечен.
Отвечая на вопрос, минует ли Иран Ормузский пролив, Гегсет сказал:
Мы слышали, как они об этом говорили… но у нас нет четких доказательств.
