США и Израиль поразили более 15 тыс целей в Иране за две недели

С начала совместной военной операции США и Израиль, которая длится уже 14 дней, нанесли удары по более чем 15 тыс. целей в Иране.

Гегсет отчитался о промежуточных результатах операции США и Израиля против Ирана

По словам министра обороны Пита Гегсета, США уничтожают иранские вооруженные силы, оставляя их без средств противовоздушной обороны, военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Мы сбиваем и уничтожаем те ракеты, которые у них еще остались в запасе, но, что важнее, мы гарантируем, что у них нет возможности производить новые. Их производственные линии, военные заводы, центры оборонных инноваций все это уничтожено. Пит Гегсет Министр обороны США

По его словам, прекращение ядерной программы Ирана остается "основной миссией" США в этой военной операции, и у них есть "целый спектр вариантов".

Президент сосредоточился на ядерных возможностях. И я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от (ядерного оружия — ред.), что, конечно, мы бы приветствовали.

Он также сказал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хамейни ранен и, вероятно, искалечен.

Его отец мертв, он напуган, ранен, скрывается и не имеет легитимности. Для них это настоящий хаос. Кто там управляет? Иран, может быть, даже не знает, — отметил министр, отвечая на вопрос, почему новый верховный лидер опубликовал в четверг письменное заявление.

Отвечая на вопрос, минует ли Иран Ормузский пролив, Гегсет сказал: