США знову просять в Зеленського про допомогу на Близькому Сході

За словами глави держави Володимира Зеленського, він отримав запити від американської сторони стосовно експертної підтримки для їхніх військових з боку України на Близькому Сході.
Головні тези:
- Україна робить все можливе для стабілізації ситуації на Близькому Сході.
- Також вона залучена до процесу відновлення безпеки в Ормузькій протоці.
США не можуть впоратися без підтримки України
Як повідомив український лідер, він заслухав нову доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Володимир Зеленський уточнив, що наші фахівці вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії «шахедам» — йдеться не лише про експертні оцінки, а й повноцінну розбудову систем захисту.
Глава держави вкотре повторив, що наша держава максимально зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації ситуації на Близькому Сході.
За його словами, йдеться про дійсно глобальні виклики з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні.
