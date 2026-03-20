США знову просять в Зеленського про допомогу на Близькому Сході
США знову просять в Зеленського про допомогу на Близькому Сході

Володимир Зеленський
США не можуть впоратися без підтримки України
За словами глави держави Володимира Зеленського, він отримав запити від американської сторони стосовно експертної підтримки для їхніх військових з боку України на Близькому Сході.

  • Україна робить все можливе для стабілізації ситуації на Близькому Сході.
  • Також вона залучена до процесу відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

США не можуть впоратися без підтримки України

Як повідомив український лідер, він заслухав нову доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Володимир Зеленський уточнив, що наші фахівці вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії «шахедам» — йдеться не лише про експертні оцінки, а й повноцінну розбудову систем захисту.

Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре повторив, що наша держава максимально зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації ситуації на Близькому Сході.

За його словами, йдеться про дійсно глобальні виклики з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні.

Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами. — додав Зеленський.

Категорія
