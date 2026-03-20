США знову просять в Зеленського про допомогу на Близькому Сході

За словами глави держави Володимира Зеленського, він отримав запити від американської сторони стосовно експертної підтримки для їхніх військових з боку України на Близькому Сході.

США не можуть впоратися без підтримки України

Як повідомив український лідер, він заслухав нову доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Володимир Зеленський уточнив, що наші фахівці вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії «шахедам» — йдеться не лише про експертні оцінки, а й повноцінну розбудову систем захисту.

Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вкотре повторив, що наша держава максимально зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації ситуації на Близькому Сході.

За його словами, йдеться про дійсно глобальні виклики з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні.