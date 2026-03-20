Трамп розглядає скасування санкцій проти іранської нафти

У Білому домі вже розглядають сценарій тимчасового зняття санкцій із завантаженої на танкери іранської нафти. Президент США Дональд Трамп розраховує, що таким чином зможе стримати зростання світових цін на енергоресурси на тлі війни на Близькому Сході.

Трамп готовий до неочікуваних рішень

Про обговорення, які вже тривають в Білому домі, розповів очільник Мінфіну США Скотт Бессент.

За його словами, команда Трампа дійсно може скасувати санкції проти ірнаської нафти, яка наразі знаходиться у морі.

Офіційний Вашингтон вірить в те, що це призведено до по зупинки зростання світових цін через війну на Близькому Сході.

Згідно з останніми даними, з-під санкцій мають намір вивести близько 140 млн барелів.

По суті, ми використаємо іранські барелі проти Ірану, щоб утримати ціну нижчою наступні 10-14 днів, поки ми продовжуємо цю кампанію. Тож ми маємо багато важелів впливу. Скотт Бессент Міністр фінансів США

Що важливо розуміти, 19 березня нафта Brent торгувалася приблизно на рівні 111 доларів за барель.