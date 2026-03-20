Трамп рассматривает отмену санкций против иранской нефти

Источник:  Axios

В Белом доме уже рассматривают сценарий временного снятия санкций с загруженной на танкеры иранской нефти. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что таким образом сможет умерить рост мировых цен на энергоресурсы на фоне войны на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Из-под санкций планируют вывести около 140 млн баррелей нефти.
  • На этом фоне Иран наносит удары по нефтегазовым объектам соседей в Персидском заливе.

Трамп готов к неожиданным решениям

Об обсуждениях в Белом доме рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.

По его словам, команда Трампа действительно может отменить санкции против ирнасской нефти, которая находится в море.

Официальный Вашингтон верит в то, что это приведено к остановке роста мировых цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Согласно последним данным, из-под санкций намерены вывести около 140 млн баррелей.

По сути, мы используем иранские баррели против Ирана, чтобы удержать цену ниже следующих 10-14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию. Поэтому у нас много рычагов влияния.

Скотт Бессент

Министр финансов США

Что важно понимать, 19 марта нефть Brent торговалась примерно на уровне 111 долларов за баррель.

Экономисты обращают внимание, что это на 60% больше, чем до начала войны на Ближнем Востоке.

