Трамп рассматривает отмену санкций против иранской нефти

В Белом доме уже рассматривают сценарий временного снятия санкций с загруженной на танкеры иранской нефти. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что таким образом сможет умерить рост мировых цен на энергоресурсы на фоне войны на Ближнем Востоке.

Трамп готов к неожиданным решениям

Об обсуждениях в Белом доме рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.

По его словам, команда Трампа действительно может отменить санкции против ирнасской нефти, которая находится в море.

Официальный Вашингтон верит в то, что это приведено к остановке роста мировых цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Согласно последним данным, из-под санкций намерены вывести около 140 млн баррелей.

По сути, мы используем иранские баррели против Ирана, чтобы удержать цену ниже следующих 10-14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию. Поэтому у нас много рычагов влияния. Скотт Бессент Министр финансов США

Что важно понимать, 19 марта нефть Brent торговалась примерно на уровне 111 долларов за баррель.