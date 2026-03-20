Трамп рассматривает отмену санкций против иранской нефти

В Белом доме уже рассматривают сценарий временного снятия санкций с загруженной на танкеры иранской нефти. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что таким образом сможет умерить рост мировых цен на энергоресурсы на фоне войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Из-под санкций планируют вывести около 140 млн баррелей нефти.
- На этом фоне Иран наносит удары по нефтегазовым объектам соседей в Персидском заливе.
Трамп готов к неожиданным решениям
Об обсуждениях в Белом доме рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.
По его словам, команда Трампа действительно может отменить санкции против ирнасской нефти, которая находится в море.
Официальный Вашингтон верит в то, что это приведено к остановке роста мировых цен из-за войны на Ближнем Востоке.
Согласно последним данным, из-под санкций намерены вывести около 140 млн баррелей.
Что важно понимать, 19 марта нефть Brent торговалась примерно на уровне 111 долларов за баррель.
Экономисты обращают внимание, что это на 60% больше, чем до начала войны на Ближнем Востоке.
