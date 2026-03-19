США снимают санкции с нескольких банков и предприятий Беларуси

Специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь 19 марта объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
Главные тезисы
- Спецпредставитель президента США объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, занимающихся производством калийных удобрений.
- Из санкционного списка исключены такие крупные компании, как Беларусская калийная компания и Беларусский Банк.
США снимают санкции с Беларуси и ждут в гости Лукашенко
Об этом Коул заявил во время пресс-конференции в Минске.
О снятии санкций спецпредставитель США объявил после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
По словам Коула, ограничения будут сняты с белорусского Министерства финансов, Банка развития Беларуси и Белинвестбанка.
Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро и отметил, что обсудил этот вопрос с должностными лицами Министерства финансов перед визитом в Минск.
Также Коул сказал, что Трамп с удовольствием встретится с Лукашенко в США на заседании Совета мира.
Мы также обсудили возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно отзывается о Президенте Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере.
Как стало известно вечером 19 марта, после встречи Коула с Лукашенко белорусский режим освободил группу политических заключенных.
