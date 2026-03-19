Специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь 19 марта объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

США снимают санкции с Беларуси и ждут в гости Лукашенко

Об этом Коул заявил во время пресс-конференции в Минске.

О снятии санкций спецпредставитель США объявил после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По словам Коула, ограничения будут сняты с белорусского Министерства финансов, Банка развития Беларуси и Белинвестбанка.

Кроме того, из санкционного списка США будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Белорусская калийная компания", которые являются главными производителями калийных удобрений.

Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро и отметил, что обсудил этот вопрос с должностными лицами Министерства финансов перед визитом в Минск.

Также Коул сказал, что Трамп с удовольствием встретится с Лукашенко в США на заседании Совета мира.

Мы также обсудили возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно отзывается о Президенте Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере.

Как стало известно вечером 19 марта, после встречи Коула с Лукашенко белорусский режим освободил группу политических заключенных.