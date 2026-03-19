США знімають санкції з кількох банків і підприємств Білорусі

Спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі 19 березня оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
Головні тези:
- Спецпредставник президента США оголосив про зняття санкцій з білоруських банків та підприємств, що виробляють калійні добрива.
- США також виключають з санкційного списку відомі компанії, що є основними виробниками калійних добрив - Білоруська калійна компанія та Білоруськалій.
США знімають санкції з Білорусі та чекають у гості на Лукашенка
Про це Коул заявив під час пресконференції в Мінську.
Про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.
За словами Коула, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку.
Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко, та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.
Також Коул сказав, що Трамп із задоволенням зустрінеться з Лукашенком у США на засіданні Ради миру.
Ми обговорили також можливу поїздку Президента Лукашенка до США і працюватимемо над тим, щоб це організувати. Президент Трамп постійно відгукується про Президента Лукашенка як про свого хорошого друга, шановного світового лідера.
Як стало відомо ввечері 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.
Більше по темі
