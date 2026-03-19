США знімають санкції з кількох банків і підприємств Білорусі
Спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі 19 березня оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Про це Коул заявив під час пресконференції в Мінську.

Про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

За словами Коула, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку.

Крім того, з санкційного списку США будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій", які є головними виробниками калійних добрив.

Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко, та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.

Також Коул сказав, що Трамп із задоволенням зустрінеться з Лукашенком у США на засіданні Ради миру.

Ми обговорили також можливу поїздку Президента Лукашенка до США і працюватимемо над тим, щоб це організувати. Президент Трамп постійно відгукується про Президента Лукашенка як про свого хорошого друга, шановного світового лідера.

Як стало відомо ввечері 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.

