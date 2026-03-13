Лукашенко нахабно погрожує "Орєшніком" країнам НАТО та Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в різкій манері пригрозив країнам НАТО та Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
Головні тези:
- Лукашенко погрожує використанням балістичної ракети “Орєшнік” проти країн НАТО та України.
- Диктатор відреагував на заяву президента України Зеленського щодо законності об'єктів на території Білорусі для “Орєшніка”.
Лукашенко погрожує Європі російською ракетою “Орєшнік”
Диктатор прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що російські ракети "Орєшнік" на території Білорусі мають бути законними цілями.
Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орєшніком" по Вільнюсу, Варшаві або по Києву. Борони господь. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання.
Він додав, що "не буде спати і спостерігати", якщо сусідні країни вважатимуть законною ціллю об'єкти на території Білорусі.
Він також додав, що "Орєшнік" — це мобільна зброя. При цьому, за його словами, є і хибні цілі.
Тобто на маршрут вийде 10 машин. Зверху подивилися — десять "Орєшніков". А він буде один. Тому на будь-яку отруту завжди знайдеться протиотрута.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-