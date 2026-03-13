Лукашенко нагло угрожает "Орешником" странам НАТО и Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в резкой манере пригрозил странам НАТО и Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Главные тезисы
- Лукашенко пригрозил странам НАТО и Украине баллистической ракетой 'Орешник', реагируя на заявления президента Украины о законности объектов на территории Беларуси.
- Диктатор подчеркнул, что целями 'Орешника' могут быть как правильные, так и ложные объекты, и что у страны есть средства для защиты.
Лукашенко угрожает Европе российской ракетой "Орешник"
Диктатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские ракеты "Орешник" на территории Беларуси должны быть законными целями.
Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам нужно защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы.
Он добавил, что "не будет спать и наблюдать", если соседние страны сочтут законной целью объекты на территории Беларуси.
Он также добавил, что "Орешник" — это мобильное оружие. При этом, по его словам, есть и ложные цели.
То есть на маршрут выйдет 10 машин. Сверху посмотрели — десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд всегда найдется противоядие.
