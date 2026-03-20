США снова просят у Зеленского о помощи на Ближнем Востоке

По словам главы государства Владимира Зеленского, он получил запросы от американской стороны по поводу экспертной поддержки для их военных со стороны Украины на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Украина делает все возможное для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
- Также она вовлечена в процесс восстановления безопасности в Ормузском проливе.
США не могут справиться без поддержки Украины
Как сообщил украинский лидер, он заслушал новый доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
Владимир Зеленский уточнил, что наши специалисты уже работают с пятью государствами по противодействию «шахедам» — речь идет не только об экспертных оценках, но и о полноценном развитии систем защиты.
Глава государства еще раз повторил, что наше государство максимально заинтересовано в скорейшей и надежной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, речь идет о действительно глобальных вызовах с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а значит, ценовой ситуации, в частности, в Европе и Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-