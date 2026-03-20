Нацгвардійці за лічені години знищили роту російських окупантів — відео

Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії "Спартан" та корпус “Хартія” успішно зірвали штурм армії РФ на Покровському напрямку, ліквідувавши 120 загарбників лише протягом двох діб.

Нацгвардійці не дали армії РФ прорватися вперед

На те, щоб покласти роту російських загарбників, українським воїнам знадобилося лише 48 годин.

Як зазначають в НГУ, російське окупаційне командування кинуло значні сили на штурм на Покровському напрямку.

Ворог плекав надію, що зможе успішно скористатися дощовою погодою.

Так, піхотинці РФ не полишали спроб просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах.

Попри це, бійці «Спартана» спільно з суміжними підрозділами змогли зірвати наступ противника.

Лише протягом двох діб втрати армії РФ на Покровському напрямку суттєво зросли:

120 російських штурмовиків ліквідовано;

6 отримали поранення;

Ба більше, ворог не вберіг від українських атак чимало своєї техніки:

7 квадроциклів;

4 мотоцикли;

3 автомобілі.

Загалом протягом минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка.